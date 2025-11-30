黑豹旗》28歲巔峰急流勇退！羅工教頭何昱德返鄉屢創佳績、已出2職棒選手

羅東高工總教練何昱德。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕2019年木棒組成軍的羅東高工，本屆黑豹旗連連上演驚喜，直到冠軍戰才1:4不敵強敵平鎮高中，亞軍已創隊史與宜蘭縣史黑豹旗最佳成績。

宜蘭縣曾以中道中學為頭號強權，中道中學於2019年停招後，宜蘭縣一度少了縣內唯一青棒甲組隊伍，在宜蘭縣棒球委員會促成下，羅東高工木棒組成軍，並在2020年聘用宜蘭在地、中道中學出身的何昱德為總教練。

何昱德今年34歲，接手教頭時還不滿30歲，雖兩度叩關中職選秀落選，但何昱德曾是2018年爆米花聯盟全壘打、打點王，在業餘成棒獲獎不少。

接任總教練後，何昱德麾下已有2位職棒選手，兩人都是今年獲選，分別是前一年畢業、曾效力桃園市成棒的投手何宗旂（味全龍第4輪），和應屆畢業生捕手吳柏賢（統一獅第7輪）。

何昱德坦言，選手時代沒想過教球，接獲詢問時，自己也正值顛峰，他說：「那時候才28歲吧，考慮了很久，也問了很多前輩。考量再打也可能就5、6年，打球也是興趣、開心，但回來教球意義不一樣，所以決定接下來。」何昱德說，自己是宜蘭出身，希望能幫助在地棒球繼續撐下去。

何昱德坦言，兩度叩關職棒未果，當下當然失落，但回頭看並非壞事。能帶著青棒好手一步步挑戰更好成績，何昱德說：「最近幾年，宜蘭的三級棒球有慢慢整合起來，感謝林燈文教公益基金會對球隊的資助，也感謝學校、縣府和宜蘭棒委會的支持。」

