鼓勵女子棒球！辜仲諒阿沙力同意女子棒球隊可隨時借台中洲際棒球場

副總統蕭美琴頒獎盃給冠軍隊開曼英利。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025HOYA女子棒球聯賽今天下午舉行頒獎及閉幕儀式，並且舉行Ｕ１６女棒的成軍；副總統蕭美琴親自將冠軍獎盃頒給開曼英利隊，她表示，今天最重要是為大家加油，強調20年來女子棒球聯賽從在天母棒球場使用場地，很高興今天中華民國棒球協會理事長辜仲諒非常「阿莎力」同意女子聯賽可以隨時使用洲際棒球場，而他更向她透露黑豹旗的年賽，現在參與的女性女子隊已經超過300多個人，這些將是女子棒球隊的生力軍。

台灣女子棒球聯隊賽結束後大家合照。（記者蘇金鳳攝）

2025女子棒球聯賽決賽今天台中洲際棒球場舉行決賽，共有13隊參賽，前3名分別是開曼英利、永筑、晨星、貝思沛拉伽瑪飛鼠，由副總統蕭美琴頒冠軍獎盃給開曼英利。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，她今天來主要目的是為大家加油，並強調熱愛棒球不分性別，熱情更多應該被框架，有夢想的人更值得被擁抱。

她表示，記得從20年前女子棒球協會第一次跟她們提出要在天母球場借場地，協會說，大家不相信女生可以打棒球，以為是要打壘球；現在則是從20年前到天母棒球場借場地，到今天辜仲諒非常阿莎力要讓大家隨時可用到台中洲際棒球場，要感謝的人實在太多了。

蕭美琴表示，昨天同時進行U16女子棒球隊成軍，她強調所有女子棒球隊都非常努力，即使到國際去比賽有挫折跟失落，那種拼勁終究會獲得該有的成果，因為各位的努力都是值得的。

台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長、立委吳思瑤表示，６年前女子棒球聯隊只有５隊，現已增加１３隊，性別平權在運動，感受到躍進，而且中央成立運動部，「我們要拿體育來做台灣最棒的外交」。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒表示，大家只知道總統賴清德是棒球狂，副總統蕭美琴也是棒球狂，當初台灣女子棒球推廣協會理事長有邀請蕭美琴，但當時蕭美琴要擔任駐美擔任，他強調，台中洲際棒球場要用隨時可以用。

辜仲諒並表示，台灣女子棒球全世界排行第五，亞洲第二，第一是日本，今年11月去中國杭州亞洲錦標賽，雖然台灣隊輸給日本隊，但日本是職業隊，台灣是業餘隊，非常不簡單，不放棄就是有機會。

中市副市長黃國榮表示，１３隊台中市只有一隊，實在太少，將會討論否再增加。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法