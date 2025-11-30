中職》首次參加關懷盃 張宥謙被誤認為陳傑憲有暗爽

統一獅張宥謙首次參加關懷盃。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕統一獅19歲新秀張宥謙首次以職棒球員身分參加關懷盃，雖然被誤認為陳傑憲卻很開心，期許自己要更努力在一軍投出成績，以後再來關懷盃要像學長們一樣，讓小朋友都能叫出他的名字。

張宥謙進職棒前從太巴塱國小、化仁國中到玉里高中，三級棒球都在花蓮打球，學生時期曾以球員身分參加關懷盃，印象最深刻是國三在冠軍戰敗給台東卑南國中獲得亞軍，「卑南那時候有張峻瑋、黃錦豪，都是怪物等級的。」

張宥謙指出，以前在關懷盃看到職棒球星就很開心，沒想到自己也會成為職棒球員，這次帶著回饋的心情以新身分首次參加，差點無法招架小朋友各式無厘頭問題，「他們都不知道我是誰，聽到我是統一的，竟然問說，你是陳傑憲嗎？我有暗爽一下，很想馬上點頭。」

張宥謙於去年季中選秀會第2輪被統一智指名，今年8月31日首次在一軍登板，對富邦悍將先發4局失1分，他表示，那場內容不錯是因為打者對他還很陌生，原本以為有機會遞補林詔恩手肘受傷的輪值空缺，9月卻因為肌力不足出現疲勞沒再出賽。

張宥謙季初因為右肩發炎致使投球機制出現問題，目前由運科投手教練曾浩哲協助調整發力方式，他希望趕快找回過去好的投球感覺，還差4公斤就達成教練設定82公斤的增重任務，明年目標是一、二軍合計要投滿60局，「今年才30局，以先發來說，真的太少了。」

統一獅張宥謙（左）與味全龍拿莫・伊漾參加關懷盃。（記者徐正揚攝）

