12強熱潮延燒社區棒球 標哥、許媽橋仔頭盃參賽數創新高

地主隊「橋仔頭」奪下迷你組冠軍。（橋仔頭社區棒球隊提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕在去年的12強奪冠效應加持下，南台灣的社區棒球更加蓬勃發展，為期兩天的第5屆「橋仔頭盃」賽事就吸引到破紀錄的33隊報名參加，今天賽事圓滿落幕，由地主隊橋仔頭榮獲迷你組冠軍，從北部南下參賽的中大紅襪新北隊則抱走少棒組冠軍盃，麻豆柚城則在青少棒組奪冠。

「標哥」何信標（右一）和「許媽」張懿文創辦的「橋仔頭社區棒球隊」。（橋仔頭社區棒球隊提供）

「我就是喜歡看小孩打球的樣子。」抱著如此單純的初衷，「標哥」何信標和許基宏的母親張懿文在2019年7月成立「橋仔頭社區棒球隊」，並於隔年12月舉辦第1屆「橋仔頭盃」賽事，今年則來到第5屆，且從首屆13隊參加，到今年共有多達33隊共襄盛舉，包含迷你組10隊、少棒組15隊、青少棒組8隊，顯見去年12強賽台灣隊奪冠的效應確實延燒到基層棒球。

中職會長蔡其昌特別致贈花籃祝福賽事順利成功，立法委員邱議瑩除了親自到場，也表示要為高雄爭取更多簡易棒球場，「讓我們社區的棒球場更完整，讓孩子在球場上奔馳」。統一獅教練周廣勝的孩子目前也在崇明社區棒球隊磨練。

標哥和許媽也期許明年橋仔頭盃要邁向國際化，計畫邀請日韓的社區球隊來南台灣交流，更特別感謝台南的中華醫事科技大學運動防護團隊，讓現場小朋友可以安心在場上盡情揮灑汗水。

從北部南下參賽的「中大紅襪新北」隊在少棒組奪冠。（橋仔頭社區棒球隊提供）

統一獅教練周廣勝和兒子。（橋仔頭社區棒球隊提供）

台南中華醫事科技大學出動運動防護團隊，照顧參賽小朋友。（橋仔頭社區棒球隊提供）

中職會長蔡其昌送花籃。（橋仔頭社區棒球隊提供）

立委邱議瑩支持「橋仔頭盃」。（橋仔頭社區棒球隊提供）

