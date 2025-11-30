自由電子報
世界盃資格賽》相隔12年造訪台灣！日本隊長渡邊雄太認為明晚會是硬仗

2025/11/30 18:22

渡邊雄太。（記者盧養宣攝）渡邊雄太。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕日本隊在世界盃籃球資格賽首戰以90：64力退台灣，隊長渡邊雄太相隔12年再度來台灣比賽，他表示，台灣隊是極具天賦的球隊，明天客場作戰會是硬仗。

渡邊雄太曾在2011、2013年來台參加瓊斯盃，當時的比賽也都在明天的比賽地點新莊體育館進行，對於相隔12年再度來台，他今在練球後接受訪問直呼，「我很興奮可以再度來到這裡，台灣的球迷很熱情，回到這裡喚起我很多回憶。」

渡邊雄太在2013年底就旅美就讀預備學校，今被問及上次來台灣還是高中生的他，是否曾想像過自己有一天能成為NBA球員，渡邊雄太自信回應，「當然，我大概6、7歲時就夢想踏上NBA舞台，這個夢想從未動搖，所以我當時也預期自己有天能成為NBA球員。」

渡邊雄太隨後談及日本國家隊近年的成長，他認為，團隊在10年前經驗較不足，不過經過世界盃、奧運的洗禮，自己也與富樫勇樹、馬場雄大等主力球員共同並肩作戰多年，「我們打了很多國際賽，現在我們更具經驗。」

對於明天客場對決台灣隊，渡邊雄太表示，雖然上一場日本隊以26分差大勝，但明天肯定不會是一場輕鬆的比賽，「他們是一支很棒的團隊，有很棒的天賦，尤其是我們是客場作戰，我們必須打出自己的球風。」

