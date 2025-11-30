自由電子報
體育 棒球 中職

冬盟》兄弟22歲內野新星成長有感 彭政閔：看到不一樣的他

2025/11/30 18:24

楊祥禾。（記者李惠洲攝）楊祥禾。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟22歲內野手楊祥禾在冬盟展現不同過往Contact型打者的潛能，合計擊出6安，有4支長打，包括1發全壘打，長打率高達0.545，台灣山林隊總教練彭政閔都說，「讓我看到不一樣的他。」

楊祥禾今年僅在一軍出賽6場，大部分時間都在二軍，而他在9月5日擊出首支長打之前，前16支安打竟然都是一壘安打，萌生想要長打的契機。他說，「打到季中去看成績，發現怎麼都是一壘安打，都沒長打，有在二軍一直嘗試新的東西。」

楊祥禾在揮棒機制下不少功夫，盼能帶出最大的力量，「其實我在冬盟沒有刻意要追求長打，儘量把甜蜜點打好，這次冬盟有這樣的長打發揮，自己也覺得有嚇到。」

楊祥禾在高中畢業前，因為評價都是守優於攻，因而去讀文化大學，找時任教頭廖敏雄調教長打，他直言廖教練對他很用心，也覺得他要跳脫一直打Contact的打擊，淺球數時可以把擊球點往前拉，嘗試打出有力量的球，那時的長打還算不錯。

只是楊祥禾進職業後，因層級不同，投手的速度和球質都大幅提升，才又變回Contact型打者，今年在二軍迫使自己要再進步，更勤於重訓和吃飯增強身體素質。即便今年他在一軍機會不多，總教練平野惠一曾說，楊祥禾的身體強壯很多，能把一軍投手強力的球更有力擊出。

楊祥禾表示，在冬盟的感覺不錯，那就維持下去，雖然不知道明年會遇到什麼課題，自己會盡力去突破。

