日韓OB賽》南韓大勝日本甜蜜復仇 李大浩猛打開轟獲選MVP

2025/11/30 19:26

中田翔和李大浩。（取自日本火腿推特）中田翔和李大浩。（取自日本火腿推特）

〔體育中心／綜合報導〕第2屆日韓傳奇球星OB賽今天在日本火腿主場艾斯康球場登場，南韓傳奇巨砲李大浩繳出3安猛打賞，包括一發全壘打，南韓全隊狂掃15安，終場以7：1大勝日本，一雪上屆輸球的前恥。

日韓傳奇球星OB賽去年首度舉辦，日本隊以10：6擊敗南韓，這場交流賽只打7局，連續兩年都在日本火腿主場艾斯康球場舉辦，兩隊傳奇球星都是過去國家隊常客，雙方精銳盡出。日本隊先發投手今天派出40歲的羅德名投成瀬善久，南韓隊先發則是曾效力大聯盟金鶯的39歲尹錫珉。

南韓明星隊在2局上率先發動攻勢，金泰均靠著失誤上壘，李炳圭棒打上原浩治，擊出左外野二壘安打助隊先馳得點，朴勍完和孫時憲接連敲安打回第2分。

南韓第3局靠著李鐘範的中外野安打，和李大浩二壘安打，再添1分，金泰均也扛出左外野二壘安打，南韓取得4：0領先。李大浩第4局再擊出長打，金泰均獲得保送，李炳圭敲出二壘安打，進帳第5分。日本明星隊只靠著中田翔4局下的陽春砲得分，李大浩6局上也回敬一發，砲轟前隊友攝津正，南韓OB隊終場以7：1大勝。

李大浩單場3安打，包含一發陽春砲，獲得單場MVP，賽後受訪表示，這是一段美好的回憶，希望未來能透過棒球，讓日本與韓國持續交流。獲得單場MIP的中田翔致詞時說道，能和傳奇前輩一起出賽真的很開心，站在這裡就感到很幸福，也多虧了球迷們，才能打出這支讓人開心的全壘打，這裡是很特別的地方，看到自己穿著以前的球衣，就感到非常幸福。

