橄欖球》吳振寧、楊恩睿感謝杜院長開刀 新生代傷癒重返賽場

2025/11/30 18:28

民德國中楊恩睿（右）獻花感謝杜元坤。（元坤運動文創提供）民德國中楊恩睿（右）獻花感謝杜元坤。（元坤運動文創提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025元坤盃七人制國際橄欖球邀請賽，12月27日、28日將在台北田徑場熱血開戰，吳振寧、楊恩睿賽前記者會獻花感謝義大醫院院長、賽事創辦人杜元坤，兩位年輕球員同聲說：「感謝杜院長開刀協助，讓我們傷癒復出重返賽場。」

竹圍高中吳振寧與民德國中楊恩睿分別飽受肩膀、腳踝等傷勢所苦，所幸透過杜元坤開刀治療，積極復健已找回狀態，持續在橄欖球道路上奮戰，吳振寧有感而發：「其實受傷後心情一度沮喪，擔心影響往後球員生涯，還好經驗豐富的杜院長出手相助，讓我很快揮別傷痛，感覺就像浴火重生，所以我會珍惜能打球的機會。」楊恩睿則直言，醫者仁心的杜元坤是命中貴人，否則腿傷拖下去恐導致橄欖球夢碎，「杜院長常講，只要你是選手，隨時可以插隊治療。我能找回健康，真的要向暖心照顧後輩的大家長說聲謝謝。」

今年元坤盃七人制國際橄欖球賽持續擴大規模，包括日本、南韓、泰國、地主台灣4國、16支隊伍共襄盛舉，

建國中學、觀音高中、竹圍高中這3支國內最強的新生代勁旅也應邀參戰，吳振寧已迫不及待上陣，展現傷後苦練成果，杜元坤鼓勵高中好手全力以赴，汲取寶貴國際賽經驗，「全台灣打球最拚命的，應該就是這群孩子！我們要做的，就是搭建一座橋樑，讓他們進大學前先接受國外強隊衝擊洗禮，點燃心中的榮譽與夢想。」

竹圍高中吳振寧（右）獻花感謝杜元坤。（元坤運動文創提供）竹圍高中吳振寧（右）獻花感謝杜元坤。（元坤運動文創提供）

