黑豹旗》冠亞軍平鎮、羅工兩勁旅 12/25起出戰日本甲子園兩支聯隊

平鎮高中拿下黑豹旗冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕由中國信託商業銀行冠名贊助的「第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」（簡稱「中信盃黑豹旗」）於今（30）日圓滿落幕。本屆賽事吸引212支隊伍參賽，冠軍賽在新北市新莊棒球場舉行，由七屆冠軍桃園市平鎮高中對戰展現強大韌性的宜蘭縣羅東高工。現場湧入逾5,000名觀眾，創下賽事13年來冠軍賽進場人數最高紀錄。最終，平鎮高中以4比1擊敗羅東高工，勇奪校史第八座冠軍。羅東高工雖屈居亞軍，但也寫下隊史最佳成績。本屆女子組后冠則由臺北市士林高商摘下。

羅東高工拿下黑豹旗亞軍。（記者陳志曲攝）

值得一提的是，平鎮高中及羅東高工今年12月底亦將代表臺灣於新北市新莊棒球場迎戰兩支來自日本的甲子園聯隊，上演「黑豹旗vs.甲子園」的熱血戲碼。

中信盃黑豹旗為全臺最大規模青棒賽事，閉幕典禮由運動部競技運動司司長謝富秀、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）副理事長趙士強及中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑共同出席。

趙士強副理事長表示，辜仲諒理事長將特別邀請兩位日本著名資深教練，12月16日來臺替黑豹旗教練教育訓練，學習新技術和觀念，黑豹旗冠亞軍也將與日本球隊比賽，不論是教練還是球員，都能進行國際交流。

趙士強副理事長特別勉勵在場的黑豹旗球員們，他們出生在一個幸運的時代，如果對棒球有夢想，亞洲地區除了臺灣、日本、韓國之外，巴基斯坦、泰國及印度等地區也都在積極推動棒球運動，他們未來往世界發展的路將會非常寬廣。高人傑秘書長表示，棒球凝聚國人向心力，是最值得投資的產業，其中青棒扮演承上啟下的角色，中國信託已連續11年冠名贊助中信盃黑豹旗，培育出許多國手，同時感謝運動部及中華棒協促成年底「臺灣黑豹旗」與「日本甲子園」交流賽事，拓展青棒視野、扎根基層棒球，正是推動國球榮耀臺灣的根基。

為了向長期奉獻棒球的幕後推手致敬，中信盃黑豹旗自2022年起設立「黑豹獎」，感謝幕後推手的默默耕耘，今年由各校推薦人選，經中華棒協評審團遴選，今年由國立羅東高中教練吳世雄、臺中市霧峰農工教練林裕傑、國立臺南一中校長廖財固及教練蘇志芳獲獎。獲獎教練皆帶領球隊超過10年，每一位都像孩子們的「第二個爸爸」，經常自拋腰包負擔球隊開銷，蘇志芳教練即便罹癌化療期間，也不缺席練習及比賽。

中國信託銀行亦從2023年起增設球隊參賽補助，提供新參加黑豹旗球隊每隊10萬元組訓經費，累積41隊受惠；今年更提供六支闖進32強的社團球隊訂製手套、球棒及賽事用球，鼓勵社團球隊的好表現。此外，中信銀行今年也邀請四強球隊部分選手參加中信兄弟棒球隊體能訓練營，為優秀青棒選手打造職棒規格的見習機會。

中國信託多年來持續支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，是全臺首家投入五級棒球運動推展的企業。中國信託慈善基金會透過「愛接棒計畫」扶植青少棒及少棒球隊，累積扶助逾6,500人次、培育出42位中華隊國手及19位中華職棒選手；被譽為「臺灣甲子園」的中信盃黑豹旗，參賽隊伍數亦從首屆51隊成長至每年逾200隊，近400位臺灣或旅外職棒球員曾經踏上黑豹旗紅土。中國信託也力挺台灣隊挑戰國際賽事，讓世界看見臺灣，2024年贊助「世界12強棒球錦標賽」，助台灣隊奪下首座世界三大棒球賽事冠軍獎盃；2025年贊助「世界棒球經典賽臺灣區資格賽」，支持台灣隊拿下2026世界棒球經典賽門票。

中信盃黑豹旗賽事落幕，「中信盃臺日高中棒球對抗賽」熱血接棒！今年12月25日至12月27日「中信盃臺日高中棒球對抗賽」假新北市新莊棒球場舉行，臺灣派出黑豹旗最強高中生—平鎮高中及羅東高工，日本則由今年夏季甲子園冠軍沖縄尚学王牌投手新垣有絃領軍的「九州聯隊」，以及日本秋季北海道大會優勝隊伍北照高等學校等校組成的「北海道聯隊」出賽。

6場賽事免費入場，進場觀賽還有機會抽中Nintendo Switch 2、中信兄弟簽名球衣等獎品，開幕當天更有中信兄弟啦啦隊Passion Sisters攜手CT Girls熱情應援。臺日棒球小將對決，吸引兩地高度關注，緯來體育台及精采台、愛爾達體育台、Getwin Sport及緯來體育的YouTube頻道將全程直播，日本則由朝日電視台全程轉播。更多賽事資訊詳見中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁及Instagram帳號。

