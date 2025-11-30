自由電子報
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗

2025/11/30 20:35

台灣山林余謙。（中職提供）台灣山林余謙。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。

余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法很多」，今天他投球節奏明快許多，在冬盟尾聲終於找回1指架勢，繳出6局掉1分的優質先發，全場僅被敲2支安打，表現亮點。

紀錄顯示，余謙是中職史上第2位在冬盟先發繳出至少6局僅被敲2支安打以內的台灣投手，前1位是2013年江辰晏，至於對日職先發至少6局僅被敲2安以內，為冬盟台灣投手史上第一人。

對余謙來說，這場最大不同在於開局穩定度，前3戰都是開局第一打席就被敲安，最終都失分，今天面對第1打席也被敲安，且下一棒野田海人也擊出強勁滾地球，所幸被三壘手張仁瑋攔下製造雙殺守備，讓他吞下定心丸，第一次在上場第一局沒掉分。

2局下，余謙在1出局被山中稜真敲三壘安打，雖然被佐藤太陽用滾地球送回1分，但余謙不慌不忙，一度連續解決12名打者，最終74球完成6局，僅被敲2支安打，有1次四壞、4次三振，失掉1分。

陳柏均在7局下接替余謙遭日職聯隊狙擊，被敲安後奉送2次四壞，吉野創士敲適時安打，單局攻3分，比分差被拉大到4分，而台灣山林在8局上終於有得分攻勢，四番陳思仲在2出局擊出適時安打，送回第1分，斬斷連續17局無得分的乾旱，只是最終仍無力反攻，台灣山林隊吞下本季第10敗。

過去在冬盟至少先發6局僅被敲2安以內的投手有28人次，有19人次拿下勝投，只有2012年多明尼加羅哈斯、2013年多明尼加阿藍德吞下敗投，余謙是第1位台灣投手投下如此成績卻吞敗的投手。

