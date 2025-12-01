東契奇率湖人對決鵜鶘拚7連勝 台灣男籃世界盃資格賽再戰日本 今日賽事預告與轉播

東契奇。（路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，布朗森（Jalen Brunson）率領尼克將在主場迎戰由「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）所帶領的暴龍，尼克要力拚4連勝。另外一場是，湖人在主場對戰鵜鶘，東契奇（Luka Doncic）和里維斯（Austin Reaves）將聯手飆分，對決「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson），紫金軍團挑戰7連勝。

台灣男籃今天在2027世界盃亞洲資格賽第2戰回到主場再和日本交手，台灣隊前役以26分差不敵日本，第2戰要回到主場新莊體育館再戰日本。籃協昨日公布新的12人名單，之前傳出受傷的阿巴西被移出，而CBA好手林秉聖也被換下來，改由桃園領航猿的關達祐和譚傑龍頂替兩人位置。

台灣男籃今天在2027世界盃亞洲資格賽第2戰回到主場再和日本交手。（資料照，記者林正堃攝）

NBA

07：00 暴龍 VS 尼克

10：30 鵜鶘 VS 湖人

轉播：緯來體育

NFL

09：15 野馬 VS 司令 愛爾達體育3台

桌球混團世界盃

10：00 小組賽第2輪 愛爾達體育2台

2027FIBA世界盃亞洲區資格賽

13：50 紐西蘭 VS 澳洲

17：50 南韓 VS 中國

18：50 台灣 VS 日本



轉播：緯來體育、緯來精采、緯來育樂

HBL

14：00 花蓮體中 VS 東泰高中

15：40 三重商工 VS 光復高中

17：20 永平工商 VS 彰縣成功

19：00 南湖高中 VS 錦和高中

轉播：愛爾達體育1台

