馬術》馬背上的馬拉松 鍾國華完成亞錦賽耐久賽首開台灣先例

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際馬術協會（FEI）亞洲錦標賽在泰國芭達雅舉辦，我國此次派出7名選手，分別參與馬場馬術、障礙超越與耐久賽，其中鍾國華順利完成耐久賽，首開台灣先例。

現年56歲的鍾國華，長年在歐洲或中東參賽，也是我國首次有選手取得亞錦賽耐久賽資格。由於長距離賽事難度極高，本屆19人角逐僅8人完賽、完賽率僅42%，第8名的鍾國華在馬背上時間就達8小時4分35秒，「過程中面對許多叉路，又有上下坡等不同路線，還會有牛或狗吠，都可能嚇到馬，我還被蜘蛛咬了一個大膿包，這裡真的是最難的賽道。」鍾國華特地組了加油團，把親友從台灣帶到芭達雅，「很開心也很感動，平常家人要看到我比賽很困難，這次就帶大家來度假，終於能讓他們好好加油。」

耐久賽又被稱為「馬背上的馬拉松 」，總距離120.8公里，共分為5個賽段，由於馬術注重「人馬合一」，即騎士控制馬與理解馬的能力，每個賽段結束大會按照包括馬匹是否跛行、呼吸情況等各種指標進行檢測，最重要的是，馬匹心跳需要在15分鐘內降至每分鐘64下，若提前達標就可提前出發。

