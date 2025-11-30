冬盟》初登板核炸後罕見主動找上彭政閔 余謙解釋原因

台灣山林余謙。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣山林隊余謙今未能獲得隊友火力支援，最終以1：4輸給日職聯隊，無緣奪下冬盟首勝，但他以6局掉1分好投揮別初登板核爆的陰霾，希望能告訴中信教練團：「我明年可以競爭一軍。」

余謙連續2年征戰台日冬盟賽場，起步都不順利，去年在沖繩打到受傷，今年初登板1局核炸4分，前3場出賽都首局就失血，今對日職第一打席雖被敲安，所幸張仁瑋攔住下一棒的強勁球製造雙殺守備，提振余謙的信心，讓他感受到在投手丘不是只有一個人奮戰，而6局下游擊手劉俊緯抓到退場前的最後出局數，余謙還模仿他滑稽撈球的動作，展現截然不同的陽光性格。

請繼續往下閱讀...

「好久沒有這種感覺了。」余謙直言，張仁瑋和劉俊緯幾乎每球都會跟他講話、互動，自己也想回饋給場上所有人，感謝他們幫忙守下每1球。余謙一度連續解決12名打者，成為冬盟史上首位對日職至少投6局被敲2安以內的台灣投手。

余謙從冬盟學習到用節奏帶動野手的經驗，2週前慘烈的冬盟初登板，他耗費半小時40球才完成半局，自知搞砸了，賽後主動找上總教練彭政閔詢問自身狀況，恰總問他節奏為何拖這麼慢，他坦言因為投到亂掉，想說要放慢，「結果放太慢了，反而讓自己不舒服。我後來也有去找野手，跟他們說聲抱歉。」

余謙背負「兄弟1指」的沉重名號，今年度過一軍僅投1場的屈辱球季，他從冬盟去檢視情緒、練球節奏和生活作息，希望把好的結果帶到明年春訓，「想讓教練團知道，我可以競爭一軍的角色。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法