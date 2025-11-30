自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》初登板核炸後罕見主動找上彭政閔 余謙解釋原因

2025/11/30 21:48

台灣山林余謙。（中職提供）台灣山林余謙。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣山林隊余謙今未能獲得隊友火力支援，最終以1：4輸給日職聯隊，無緣奪下冬盟首勝，但他以6局掉1分好投揮別初登板核爆的陰霾，希望能告訴中信教練團：「我明年可以競爭一軍。」

余謙連續2年征戰台日冬盟賽場，起步都不順利，去年在沖繩打到受傷，今年初登板1局核炸4分，前3場出賽都首局就失血，今對日職第一打席雖被敲安，所幸張仁瑋攔住下一棒的強勁球製造雙殺守備，提振余謙的信心，讓他感受到在投手丘不是只有一個人奮戰，而6局下游擊手劉俊緯抓到退場前的最後出局數，余謙還模仿他滑稽撈球的動作，展現截然不同的陽光性格。

「好久沒有這種感覺了。」余謙直言，張仁瑋和劉俊緯幾乎每球都會跟他講話、互動，自己也想回饋給場上所有人，感謝他們幫忙守下每1球。余謙一度連續解決12名打者，成為冬盟史上首位對日職至少投6局被敲2安以內的台灣投手。

余謙從冬盟學習到用節奏帶動野手的經驗，2週前慘烈的冬盟初登板，他耗費半小時40球才完成半局，自知搞砸了，賽後主動找上總教練彭政閔詢問自身狀況，恰總問他節奏為何拖這麼慢，他坦言因為投到亂掉，想說要放慢，「結果放太慢了，反而讓自己不舒服。我後來也有去找野手，跟他們說聲抱歉。」

余謙背負「兄弟1指」的沉重名號，今年度過一軍僅投1場的屈辱球季，他從冬盟去檢視情緒、練球節奏和生活作息，希望把好的結果帶到明年春訓，「想讓教練團知道，我可以競爭一軍的角色。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中