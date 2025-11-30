自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》余謙「值得讚賞」 但彭政閔仍在意2顆球

2025/11/30 21:54

冬盟台灣山林總教練彭政閔。（資料照，記者李惠洲攝）冬盟台灣山林總教練彭政閔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，余謙雖然無緣進帳冬盟首勝，但總教練彭政閔用「值得讚賞」形容余謙的先發。

對余謙來說，這場最大不同在於開局穩定度，前3場出賽都是開局第一打席就被敲安，最終都失分，今天面對第1打席也被敲安，且下一棒野田海人也擊出強勁滾地球，所幸被三壘手張仁瑋攔下製造雙殺守備，讓他吞下定心丸，第一次在上場第一局沒掉分。

恰總也說，首局前兩棒都是第一球就強攻，守備幫了很大的忙，那一顆三壘滾地球非常強勁，「余謙今天真的做得很不錯，有進步，有成長，這本來就是他應該要有的日常，但可以的話，一開始入局就有那種感覺，才不會讓那兩顆球打得這麼強勁，但他後面真的做得很好，值得讚賞。」

恰總也透露，余謙跟2週前最大不同是「投入感」，「我們來之前，在自己球隊內有提前8天訓練，可以看到他想讓自己輕鬆一點去面對，想要用不一樣的想法去投球，事實上證明這是反效果，他要用積極、敢對決的態度，對他來說會比較適當，相信他這幾場的感受會更深刻，要把這種感覺記下來。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中