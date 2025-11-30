冬盟》余謙「值得讚賞」 但彭政閔仍在意2顆球

冬盟台灣山林總教練彭政閔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，余謙雖然無緣進帳冬盟首勝，但總教練彭政閔用「值得讚賞」形容余謙的先發。

對余謙來說，這場最大不同在於開局穩定度，前3場出賽都是開局第一打席就被敲安，最終都失分，今天面對第1打席也被敲安，且下一棒野田海人也擊出強勁滾地球，所幸被三壘手張仁瑋攔下製造雙殺守備，讓他吞下定心丸，第一次在上場第一局沒掉分。

恰總也說，首局前兩棒都是第一球就強攻，守備幫了很大的忙，那一顆三壘滾地球非常強勁，「余謙今天真的做得很不錯，有進步，有成長，這本來就是他應該要有的日常，但可以的話，一開始入局就有那種感覺，才不會讓那兩顆球打得這麼強勁，但他後面真的做得很好，值得讚賞。」

恰總也透露，余謙跟2週前最大不同是「投入感」，「我們來之前，在自己球隊內有提前8天訓練，可以看到他想讓自己輕鬆一點去面對，想要用不一樣的想法去投球，事實上證明這是反效果，他要用積極、敢對決的態度，對他來說會比較適當，相信他這幾場的感受會更深刻，要把這種感覺記下來。」

