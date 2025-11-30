自由電子報
TPVL》連莊4局激戰力退雲豹飛將 開季17連勝穩居龍頭

2025/11/30 22:06

台中連莊強勢17連勝。（連莊提供）台中連莊強勢17連勝。（連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今在主場以25：22、23：25、26：24、25：16擊敗桃園雲豹飛將，延續開季連勝紀錄，17連勝穩居龍頭。

連莊今變陣，由蘇厚禎擔任先發自由球員，搭配三位外援選手薩蘭迪、漢佳、施琅，以及黃金左手吳宗軒，快攻手則由施宗諭、蔡秉諺搭檔，首局後段在漢佳的強力跳發壓制下，25：21 拿下，但次局面對雲豹反撲，雖然末段逐漸緊咬追上，仍以 23：25 丟失1局。

雙方第3局持續激戰至 Deuce，局末點吳宗軒單人攔網擋下攻勢，以 26Ｌ24成功守住，第4局連莊前排攔網持續發威，一口氣拉大比分差距，賽末點林冠洲後排攻擊突破得分，以 25-16 關門成功。

賽後談到拿下最後一分，林冠洲坦言相當感動，他表示能在場上獲得隊友信任，是最讓他感謝的地方，「最後一球大家決定讓我後排進攻，其實我個子比較小，成功率沒有施琅、漢佳或（吳）宗軒來得高，但隊友願意讓我去突破自己，真的很感謝舉球員和場上的所有隊友。」

林冠洲提到，前三局雙方一路互咬，戰況相當膠著，而球隊能在第四局打出截然不同的局面，是因為每個人都把握在場上的機會，「我上場就是把守備、接發球做好，盡量不失誤，能分擔球隊的壓力就是我該做的事。」

林冠洲也指出，桃園雲豹飛將本場在發球端給予極大壓力，「雲豹今天的發球很有針對性，強度也很高，確實有破壞到我們的接發球，讓我們在進攻上會比較難打。」

