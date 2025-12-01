MLB》「大谷二刀流曾被說不可能」 菊池雄星返鄉開講：被嘲笑的夢想要堅持到底

大谷翔平與菊池雄星。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕34歲天使日籍投手菊池雄星近日回到家鄉岩手縣盛岡市並舉辦演講，他希望現在的學生要相信自己的可能性，努力去實踐被嘲笑的夢想。

「以前常被說岩手的棒球很弱，」菊池雄星表示，在甲子園抽籤時，只要對手是岩手的球隊，別人就會覺得「太好了，這場能贏」。他也回憶起自己進入母校花卷東高校之前的狀況，國中二年級時，他把職棒選手當做夢想還曾被人取笑，就算自己要挑戰大聯盟時，也被說很快就會回日本打球。

菊池雄星說道：「像道奇隊的大谷翔平選手，也曾被說投打二刀流是不可能的事，凡是成就一番事業的人，都曾經有被嘲笑過或身處逆境的時期，即使現在依然會遇到艱難的時候，我也會告訴自己，大家都是這樣一路走過來的，不管做什麼事，最重要的就是堅持到底，平凡的人想要出頭天，只有這一條路，正因為我沒有放棄，才有今天的我。」

菊池雄星也談到高中時期參加甲子園後回到家鄉的情景，當時有很多人來迎接，對著他們說「很感動」、「給了我勇氣」，這些話至今仍然是自己的精神支柱，對家鄉岩手有一份特別的情感。

菊池雄星去年在岩手縣花卷市興建了一座棒球用的室內練習場，並親自擔任設施的負責人，場內配備最新的訓練器材，為愛打棒球的人打造能因應東北嚴冬的訓練環境。他也提到，已故的父親的話至今仍深深留在他心中，「岩手的人們不論在好時候或壞時候都支持著你，要好好珍惜岩手。」

談及未來的棒球人生時，菊池表示，不知道自己還能打幾年，比起賺了多少錢，自己更希望在引退時，是在大家的祝福與掌聲中結束職業生涯，他也笑說現在還不打算退休，可能再打16年，要打到50歲。

對於是否將代表日本隊出征明年3月的世界棒球經典賽，菊池雄星回應，現在正以正面的方向進行討論，或許很快就會有能夠對外說明的時機。

