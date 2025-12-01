世界盃資格賽》讚台灣主場氛圍好 富樫勇樹要隊友不能鬆懈

富樫勇樹。（記者盧養宣攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣和日本在世界盃籃球亞洲區資格賽第2戰今晚7點於新莊體育館進行，前役日本隊在主場以26分差大勝台灣，但全隊不敢鬆懈，陣中的資深後衛富樫勇樹表示，過去他多次來台打球，這裡給他一種獨特的氛圍，印象中台灣真的有很多非常熱愛籃球的人，他也提醒隊友，不能因為前一戰大勝而鬆懈。

日本隊今晚一戰和前役的12人名單相同，目前他們陣中有齋藤拓實、安藤誓哉和富樫勇樹3名控球後衛，對於自己的角色，富樫說：「我覺得跟以前相比其實沒什麼太大的改變，就算之前河村（勇輝）在的時候，我也是從替補出發，就角色定位來說，我覺得是一樣的，所以我並沒有特別意識到要做什麼改變。」

提到前一場在主場大勝，但富樫勇樹認為，還是不能鬆懈，「上一場雖然大勝，但我們並未因此有特別感覺，但大家可能會覺得，既然上次贏那麼多，如果這次變成比分接近的狀況，是不是就是表現不好？但我們隊內完全沒這樣想。我認為台灣本身就是一支很有實力的球隊，上一場與其說是我們打得很好，不如說是對手狀況真的不太好。雖然不是說預設會打得很辛苦，但對方絕對是有能力把比賽變成拉鋸戰的對手，所以我們會做好準備。」

富樫勇樹也強調，比賽的「開局」會是重點，「希望能像上一場一樣打出好的開局，還有就是這裡的氛圍，我打過瓊斯盃，也在台灣打過幾次球，這裡有一種獨特氛圍，印象中這裡真的有很多非常熱愛籃球的人，所以不要被那種主場氣勢吞沒，希望能紮實地戰鬥40分鐘。」

