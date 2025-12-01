自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》讚台灣主場氛圍好 富樫勇樹要隊友不能鬆懈

2025/12/01 07:10

富樫勇樹。（記者盧養宣攝）富樫勇樹。（記者盧養宣攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣和日本在世界盃籃球亞洲區資格賽第2戰今晚7點於新莊體育館進行，前役日本隊在主場以26分差大勝台灣，但全隊不敢鬆懈，陣中的資深後衛富樫勇樹表示，過去他多次來台打球，這裡給他一種獨特的氛圍，印象中台灣真的有很多非常熱愛籃球的人，他也提醒隊友，不能因為前一戰大勝而鬆懈。

日本隊今晚一戰和前役的12人名單相同，目前他們陣中有齋藤拓實、安藤誓哉和富樫勇樹3名控球後衛，對於自己的角色，富樫說：「我覺得跟以前相比其實沒什麼太大的改變，就算之前河村（勇輝）在的時候，我也是從替補出發，就角色定位來說，我覺得是一樣的，所以我並沒有特別意識到要做什麼改變。」

提到前一場在主場大勝，但富樫勇樹認為，還是不能鬆懈，「上一場雖然大勝，但我們並未因此有特別感覺，但大家可能會覺得，既然上次贏那麼多，如果這次變成比分接近的狀況，是不是就是表現不好？但我們隊內完全沒這樣想。我認為台灣本身就是一支很有實力的球隊，上一場與其說是我們打得很好，不如說是對手狀況真的不太好。雖然不是說預設會打得很辛苦，但對方絕對是有能力把比賽變成拉鋸戰的對手，所以我們會做好準備。」

富樫勇樹也強調，比賽的「開局」會是重點，「希望能像上一場一樣打出好的開局，還有就是這裡的氛圍，我打過瓊斯盃，也在台灣打過幾次球，這裡有一種獨特氛圍，印象中這裡真的有很多非常熱愛籃球的人，所以不要被那種主場氣勢吞沒，希望能紮實地戰鬥40分鐘。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中