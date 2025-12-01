世界盃資格賽》捍衛主場！台灣隊變陣今晚再戰日本 林庭謙點出調整重點

林庭謙。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽台灣和日本交手的第2戰今晚7點在主場新莊體育館點燃戰火，前役台灣隊以26分差慘敗，全隊前一天集結做最後備戰。陣中後場重要戰力林庭謙在受訪時提到，前一場比賽落敗主要還是溝通上不足，導致進攻流暢度不夠，一切還是要回歸到執行力的加強。

台灣隊前役以26分差不敵日本，今天回到主場新莊體育館再和日本隊交手，陣容上做出調整，有傷在身的阿巴西和後衛林秉聖移出12人名單，改由關達祐和譚傑龍接替，希望能夠打出不同風貌。

台灣後場組合陳盈駿和林庭謙被日本主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）點名需要嚴加看管，林庭謙前役上半場狀態低迷，但下半場校正好準星，仍拿下13分、7籃板。對於前役落敗主因，林庭謙認為，主要是不適應對方防守強度還有執行力的問題，「後衛在出球速度上還要再快一點，才能讓進攻流暢度加強。」他也提到執行力的問題，團隊的溝通還有待加強。

林庭謙這次被國際籃總（FIBA）點名為10大必看球星，昨天練習日的採訪，他也獲得日媒關注，日媒向他提問，由於台灣隊在亞洲盃拿下第5名，對於首戰結果是否會感到失望？林庭謙表示，不想說是失望，「每一場比賽都是全新的比賽，這些經驗也會帶來全新的結果，我們就從錯誤中學習，變得更好。」

