體育 籃球 NBA

NBA》KD一歸隊就砍25分 火箭輕取爵士收客場5連勝

2025/12/01 09:18

杜蘭特。（美聯社）杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在爵士主場作戰的火箭，近期因家務事缺席兩場比賽的「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今天歸隊，就繳出25分的表現，幫助球隊以129：101收下3連勝，同時也是他們在客場的5連勝。

火箭首節多點開花，反觀爵士幾乎只有諾基奇（Jusuf Nurkić）在輸出，使火箭率先取得優勢，並從次節開始，杜蘭特與森根（Alperen Sengun）提升火力，讓分差持續擴大，甚至一度領先高達37分，此外爵士今天也受到失誤和犯規影響，全場造成17次失誤與23次的犯規，成為球隊落敗的主因之一。

森根今日比賽打下27分為全場最高，亞當斯（Steven Adams）板凳出發也繳出13分12籃板的「雙十」成績單，湯普森（Amen Thompson）則有5分8籃板9助攻。

爵士部分，貝利（Ace Bailey）攻下團隊最高19分，馬卡南（Lauri Markkanen）挹注18分8籃板，諾基奇也打出14分6籃板9助攻，此外喬治（Keyonte George）今天的表現不理想，19分鐘的出賽時間6投0中，還有多達8次的失誤。

貝利。（美聯社）貝利。（美聯社）

