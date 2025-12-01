自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》近兩年頻受傷陷入交易傳聞 美媒曝千賀滉大想續留大都會

2025/12/01 09:55

千賀滉大。（資料照，美聯社）千賀滉大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近兩年頻頻受到傷勢影響的大都會日籍球星千賀滉大，在休賽季陷入交易傳聞，不過根據《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）撰文表示，千賀向球團表明自己想繼續待在大都會的想法。

2023年千賀滉大旅美的首年球季，就繳出ERA+140的成績，並外帶高達202次奪三振，儼然成為球隊的王牌投手，但隔年頻受傷勢困擾，整年只出賽1場，今年好不容易傷癒回歸，甚至在明星賽前表現出色，但在6月對上國民的比賽時補位一壘拉傷右大腿後肌，自此成績一落千丈，本季累計22場出賽，7勝6敗的戰績繳出3.02的防禦率，ERA+133。

薩蒙的文章中透露，千賀滉大向大都會表明自己希望續留球隊的意願，但是千賀雖對10支球隊有不可交易條款，不過球團仍能對聯盟過半數的球隊提出交易，而許多球隊也將他視為可以低價買入的選手。

大都會經過令人失望的2025球季後，球團預計會想找來更穩定的輪值人選，包括老虎兩屆塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），以及透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅王牌投手今井達也等等，都是球團的目標之一。

除了千賀之外，大都會輪值內還有麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、馬奈亞（Sean Manaea）與皮特森（David Peterson），後面還有斯普羅特（Brandon Sproat）、喬納．唐（Jonah Tong）與史考特（Christian Scott）等新人虎視眈眈。

