NBA》派理查德爆砍42分、布朗大三元！塞爾提克險勝騎士、近4場奪3勝

2025/12/01 11:31

派理查德。（法新社）派理查德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客騎士的塞爾提克，靠著派理查德（Payton Pritchard）爆砍本季新高42分，以及布朗（Jaylen Brown）繳出生涯第4次大三元的表現之下，幫助球隊以117：115險勝，收下近4場比賽的第3勝。

塞爾提克上半場靠著布朗與西蒙斯（Anfernee Simons）的帶領，拿下領先優勢，第3節還一度將領先優勢擴大至21分，但來到比賽末節，葛蘭德（Darius Garland）與米契爾（Donovan Mitchell）幫助騎士打開反攻氣勢，剩下21秒時雙方分差僅剩下2分，不過派理查德適時跳了出來，兩罰皆進保持領先，最終仍助隊拿下比賽勝利。

除了派理查德，布朗今天19分12籃板11助攻，上演個人生涯第4次的大三元，上一次達成已要回溯到美國時間去年1月21日，沃爾希（Jordan Walsh）也繳出生涯新高的14分與11籃板，板凳出發的西蒙斯則有18分進帳。

騎士部分，莫布里（Evan Mobley）27分14籃板為全隊最高，葛蘭德緊隨其後攻得21分，而在第4節有優異表現的米契爾，最終留下18分的表現。

布朗。（路透）布朗。（路透）

