東超》12月對決香港東方、首爾SK騎士！勇士捍衛主場拚6強

富邦勇士將在12月東超主場賽事分別碰上香港東方和南韓首爾SK 騎士 。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北富邦勇士於今年 10 月 18 日迎來本季首場東超賽事，面對日本強權宇都宮皇者的比賽中，全隊打出流暢節奏、攻守俱佳的精彩內容，展現令人驚艷的水準。延續這股氣勢，勇士將於12 月在主場迎來連續兩週的東超賽事，分別於 12 月 13 日迎戰香港東方，並在 12 月 24 日聖誕夜前夕對上韓國首爾 SK 騎士。面對連番強敵，勇士備戰狀態積極，期待以更成熟的團隊表現為球迷帶來更加精彩的賽事。

迎接聖誕節到來，12月13日及12月24日勇士主場將打造滿滿耶誕氛圍，規劃「勇士出任務」闖關攤位，包含LOGO SHOT聖誕挑戰、聖誕尋寶、Brave聖誕樹、Brave Christmas Ring等活動，完成闖關任務者，即有機會獲得勇士準備的聖誕節限定好禮。12月13日入場球迷可獲得【FIN補給飲料300mL】、【阿華田營養巧克力麥芽隨身包20g】、【應援手舉牌】，12月24日則將發放【CHUCHU啾啾綜合莓果氣泡水】、【哈瑞寶金熊12g】 、【應援手舉牌】。此外，賽前投下神預測活動，預測成功者更有機會於兩日賽事分別抽中【tokuyo i勁擊無線極速按摩棒TS-216】與【tokuyo背腰鬆智能揉捏按摩墊TH-553】，眾多好禮等著球迷帶回家。

請繼續往下閱讀...

勇士主場東超兩場賽事（12月13日、12月24日）門票現正熱賣中，即日起至比賽日當天中午12點，可於「台北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票APP」以及「全台7-11 ibon機台」購買，每筆訂單限購四張。觀眾席分為場邊席、應援席以及動次席，票價由4500元到450元不等，邀請球迷們進場，以行動力挺勇士，成為團隊最堅強的後盾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法