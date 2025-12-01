桌球》決勝第五點男雙遭南韓幸運擦網球絕殺 台灣隊吞下小組賽首敗

林昀儒（左）、鄭怡靜在第一點混雙為台灣隊搶下3局。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今天在2025年混合團體世界盃桌球賽小組賽第二戰迎戰南韓隊，打頭陣的混雙組合林昀儒/鄭怡靜雖然連拿3局，但雙方一路纏鬥至第五點男雙，林昀儒/高承睿第2局在化解兩個賽末點後，最後戲劇性遭對手幸運擦網球絕殺，最終以6:8飲恨，下一場將和同為1勝1負的瑞典隊爭奪8強門票。

台灣隊第一點混雙由東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜先發，迎戰2022年曾攜手奪下WTT歐洛慕奇支線賽冠軍的朴康賢/金娜英，首局林鄭配在8:10的逆境下，化解兩個局點後以12:10先馳得點；次局又克服開局3:7落後，11:9再下一城，第3局，林鄭配在開局4:1領先下雖一度被追到10:9，最終金娜英反手回球掛網，林鄭配11:9再添1局，助台灣隊取得3:0領先。

第二點女單，世界排名52的李昱諄面對世界排名12的南韓一姐申裕斌，首局在3:4落後時展現正手威力連拿6分，11:7搶下寶貴1局，李昱諄隨後雖以6:11、9:11連丟2局，台灣隊仍保有4:2領先。世界排名139的林彥均在第三點男單，以4:11、11:7、9:11不敵世界排名18的南韓名將張禹珍，台灣隊被追近至5:4。

關鍵的第四點女雙，國泰組合李昱諄/黃禹喬迎戰金娜英/崔孝珠，首局雖以7:11讓出，次局李黃配在開局1:6的劣勢下急起直追，12:10扳回一城，可惜第3局在7:2大幅領先下未能一鼓作氣拿下，被對手打出一波9:1的反擊，終場8:11落敗，兩隊也戰成6:6。

決勝第五點，台灣隊由今年杜哈世錦賽銀牌組合林昀儒/高承睿連袂上陣，對決南韓新生代組合吳晙誠/朴康賢，這也是高承睿近兩個月首度出賽。首局，林高配在4:7落後下一度追至9平，但關鍵時刻進攻失誤連丟2分，9:11失守，台灣隊也陷入6:7的絕境。第2局，林高配在5:2領先下遭遇亂流，反倒落入7:10的險境，兩人奮力救回兩個賽末點，沒想到隨後吳晙誠回球時出現擦死網的幸運球，台灣隊輸得無奈。

