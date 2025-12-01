自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》決勝第五點男雙遭南韓幸運擦網球絕殺 台灣隊吞下小組賽首敗

2025/12/01 12:53

林昀儒（左）、鄭怡靜在第一點混雙為台灣隊搶下3局。（取自ITTF官網）林昀儒（左）、鄭怡靜在第一點混雙為台灣隊搶下3局。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今天在2025年混合團體世界盃桌球賽小組賽第二戰迎戰南韓隊，打頭陣的混雙組合林昀儒/鄭怡靜雖然連拿3局，但雙方一路纏鬥至第五點男雙，林昀儒/高承睿第2局在化解兩個賽末點後，最後戲劇性遭對手幸運擦網球絕殺，最終以6:8飲恨，下一場將和同為1勝1負的瑞典隊爭奪8強門票。

台灣隊第一點混雙由東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜先發，迎戰2022年曾攜手奪下WTT歐洛慕奇支線賽冠軍的朴康賢/金娜英，首局林鄭配在8:10的逆境下，化解兩個局點後以12:10先馳得點；次局又克服開局3:7落後，11:9再下一城，第3局，林鄭配在開局4:1領先下雖一度被追到10:9，最終金娜英反手回球掛網，林鄭配11:9再添1局，助台灣隊取得3:0領先。

第二點女單，世界排名52的李昱諄面對世界排名12的南韓一姐申裕斌，首局在3:4落後時展現正手威力連拿6分，11:7搶下寶貴1局，李昱諄隨後雖以6:11、9:11連丟2局，台灣隊仍保有4:2領先。世界排名139的林彥均在第三點男單，以4:11、11:7、9:11不敵世界排名18的南韓名將張禹珍，台灣隊被追近至5:4。

關鍵的第四點女雙，國泰組合李昱諄/黃禹喬迎戰金娜英/崔孝珠，首局雖以7:11讓出，次局李黃配在開局1:6的劣勢下急起直追，12:10扳回一城，可惜第3局在7:2大幅領先下未能一鼓作氣拿下，被對手打出一波9:1的反擊，終場8:11落敗，兩隊也戰成6:6。

決勝第五點，台灣隊由今年杜哈世錦賽銀牌組合林昀儒/高承睿連袂上陣，對決南韓新生代組合吳晙誠/朴康賢，這也是高承睿近兩個月首度出賽。首局，林高配在4:7落後下一度追至9平，但關鍵時刻進攻失誤連丟2分，9:11失守，台灣隊也陷入6:7的絕境。第2局，林高配在5:2領先下遭遇亂流，反倒落入7:10的險境，兩人奮力救回兩個賽末點，沒想到隨後吳晙誠回球時出現擦死網的幸運球，台灣隊輸得無奈。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中