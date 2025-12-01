華宗盃排球錦標賽12/6登場 339支隊伍齊聚學甲競技

第46屆華宗盃排球錦標賽將於12月6日至12月10日在學甲舉行，來自全國各地共339支隊伍參賽。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕第46屆華宗盃排球錦標賽將於12月6日至12月10日在學甲舉行，來自全國各地共339支隊伍參賽，台南市長黃偉哲今日分別頒發榮譽市民、台南之光給教練楊秋河、學甲國中選手陳巧芮，表彰在地排球界的重要貢獻與優秀表現。

地方各界今日在學甲區綜合體育館舉辦記者會，邀請全國球迷與民眾踴躍前往觀賽，獲頒榮譽市民的教練楊秋河，長期投入排球基層，深耕運動教育、培育無數優秀選手，使台南排球能在全國舞台上持續亮眼。獲頒「台南之光」的陳巧芮，在亞洲U16女子排球錦標賽摘下亞軍，為台南及台灣贏得重要的國際榮耀。

黃偉哲表示，華宗盃與和家盃、永信盃、媽祖盃等，並列全國4大排球盃賽，長期以來是國內排球運動的重要指標賽事之一，同時也是台南市年度重要的體育盛事，未來更要優化華宗杯的軟、硬體設施，在學甲區建設全新的排球館，讓場地更好，讓參加的球隊都有更好的比賽體驗，提供參賽的選手最佳的服務。

開幕典禮12月6日上午8時30分在學甲區東陽國小學生活動中心登場，選手之夜由文化局邀請在地「六甲—赤山表演藝術坊」同日晚間於學甲慈濟宮帶來精采演出。

賽事期間推出社群互動活動，民眾只需在指定賽會現場於社群平台打卡並標記「#2025年全國第46屆華宗盃排球錦標賽」並上傳照片，即可至服務台兌換精美具紀念價值的限量紀念品1份，數量有限、送完為止。

台南市長黃偉哲今日頒發榮譽市民給教練楊秋河，表彰在地排球界的重要貢獻。（記者王涵平攝）

台南市長黃偉哲今日頒發台南之光給學甲國中選手陳巧芮，表彰在地排球界優秀表現。（記者王涵平攝）

