NBA》詹皇沒打沒差！東契奇、里維斯轟67分 湖人擒鵜鶘收7連勝

東契奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰鵜鶘，靠東契奇（Luka Doncic）與里維斯（Austin Reaves）合轟67分，聯手以133：121輕取對手，近期拉出7連勝。

湖人40歲老將詹姆斯（LeBron James）今因左腳傷勢需要休養缺陣，不過鵜鶘主力威廉森（Zion Williamson）、墨菲（Trey Murphy III）也高掛免戰牌，東契奇（Luka Doncic）開賽毫不留情，首節就火力全開獨攬20分，率領湖人打出46：27的攻勢，打完上半場握有77：57領先。

易籃後貝伊（Saddiq Bey）、費爾斯（Jeremiah Fears）輪流幫助鵜鶘縮小差距，但湖人在東契奇穩定輸出下，仍帶著16分領先進入決勝節，在勝負提前定調下，里維斯末節仍打好打滿，最後攻下33分，東契奇以34分、12籃板、7助攻作收。艾頓（Deandre Ayton）22分、12籃板，八村壘拿下14分。

鵜鶘方面，麥克高文斯（Bryce McGowens）繳全隊最高23分，另有7籃板，貝伊挹注22分、11籃板，費爾斯拿下21分。

