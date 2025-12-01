暌違10年後中職重返宜蘭比賽露曙光？ 傳出2支球隊表達意願

羅東運動公園棒球場明年3月完成場地改善後，棒球界爭取中華職棒重返宜蘭比賽。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東運動公園棒球場2016年7月中信兄弟與統一獅比賽時發生跳電，引發軒然大波，至今沒有辦過職棒賽事，宜蘭縣政府今年5月啟動整修工程，預計明年3月完工，球場完成改善後，棒球界人士爭取中華職棒重返宜蘭比賽。

宜蘭縣國立羅東高工棒球隊摘下黑豹旗全國青棒大賽亞軍，地方上掀起新一波棒球熱潮，羅運棒球場何時可復辦職棒比賽，引起球迷熱議。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（1日）視察羅運棒球場整修工程，他指示縣府團隊緊盯進度，要求如期如質完工，提供職棒優質比賽場地。

宜蘭縣政府斥資3360萬元辦理羅運棒球場整修工程，改善紅土草地、排水及電力設施，現階段施工進度已超過20％，明年3月可以完工，縣府另編2000萬元預算，在內野看台裝設2800個座椅，並更新高空照明燈具，若經縣議會審議通過，明年1月即可動工，與球場整修工程同步完工。

宜蘭縣體育會棒球委員會主委游本力說，宜縣棒委會與中華職棒大聯盟聯繫，邀請中職明年3月到羅運棒球場舉辦熱身賽，下半年度安排例行賽，據他了解，已有2支球隊表達到宜蘭比賽的意願。

羅運棒球場是宜蘭縣唯一符合標準的棒球比賽場地，也是羅工棒球隊培訓基地，最多可容納6000人進場觀賽，縣府計畫擴充內野看台，把容納人數增至8000人，提升中職球隊到宜蘭比賽的意願。

羅運棒球場屬於紅土球場，也是宜縣唯一符合標準的棒球比賽場地。（記者江志雄攝）



宜蘭縣政府編列二千萬元預算，在羅運棒球場內野看台裝設2800個座椅。（記者江志雄攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛（右3）等人，今天視察羅運棒球場整修工程。（記者江志雄攝）

