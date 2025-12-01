自由電子報
滑輪溜冰》永不停止國際超級溜冰馬拉松賽 4隊完成262.7公里8小時挑戰

2025/12/01 14:35

極限直排輪八小時接力賽成功吸引國內外高手雲集（官方提供）極限直排輪八小時接力賽成功吸引國內外高手雲集（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年在桃園登場的永不停止國際超級溜冰馬拉松賽，極限直排輪八小時接力賽成功吸引國內外高手雲集，本次比賽不僅吸引多名國際選手參賽，台灣頂尖好手也在場上展現高度競技張力，有四支隊伍以262.7公里完成八小時挑戰，而速度最快的隊伍由信翔火龍果奪下，三名隊員蔡承軒、黃安拙、林星澔以穩定節奏和強大耐力，為本屆賽事豎立新標竿。

來自國際溜冰總會（World Skate）的資深裁判Ismael Ochoa表示，全球類似形式的比賽並不多，台灣卻率先打造極具特色的競賽模式，讓他留下深刻印象。他強調，這種長時間接力賽不僅能激發運動員訓練動力，更讓選手在高強度競速中保持「享受運動」的初心。Ochoa說：「我看到台灣選手很享受比賽，這是訓練裡最重要的一部分。台灣在國際賽一直有很好成績，像去年世界錦標賽馬拉松，他們前四名都有進入，這代表台灣的訓練模式非常有效。」他也直言類似的賽事應該推廣至更多國家，「這是一個能讓選手持續進步的模式，也會讓世界看見台灣的能量。」

台灣史上第一位溜冰環島的陳國禔，特別從加拿大返國參賽，他也說，「過去台灣溜冰界非常封閉，甚至會被貼上壞學生的標籤；看到如今台灣發展欣欣向榮，也非常開心，很肯定主辦單位的用心。」

今年在世界盃勇奪金牌的台灣看板好手劉懿萱，首次參加此類八小時接力賽，她坦言比賽氛圍讓人既新鮮又感動，在受訪時多次感謝張博光教練用心推廣，讓台灣溜冰選手能以更多型態出現在大眾面前。她表示：「我們平常大多以個人名義參加馬拉松，這種大型活動反而很少。第一次來，沒有想太多，就跟著大家一起溜，反而覺得很好玩。」談到與隊友分配賽事節奏，她分享三人會依照現場狀況彈性調整，從五圈、六圈到臨時換手，「早上比較舒服，下午就很熱，越晚風越大，但整體過程還是很享受。」

被問到今年成績明顯回升，劉懿萱坦言自己在亞運後陷入長期低潮，甚至一度萌生退役念頭。「那段時間真的很難熬，是家人跟教練一直鼓勵我。教練最了解我的狀態，也讓我重新相信自己。」今年重奪世界盃馬拉松金牌，被外界視為她強勢回歸的象徵。對此她謙虛地說：「其實我還沒有恢復到百分之百，但狀態正慢慢回升。」並透露明年持續以國手選拔與世界錦標賽（巴拉圭）為主要目標。此外，她也透露已加入德國職業隊，若未能通過國內選拔，未來將可能轉往更多職業賽事，讓自己累積不同型態的競賽經驗。

本屆八小時賽事能成功舉辦，關鍵來自於中華民國體育運動總會葉政彥會長與桃園市政府的全力支持，讓各隊在安全、專業、具國際標準的場域中競技，並促成台灣直排輪走向更完整的賽事體系。加拿大選手受訪時直言：「我看過台灣在國際賽拿世界冠軍，也看到台灣選手在世界馬拉松拿前四，這些不是偶然，而是好的訓練環境與模式造成的。」八小時接力強調團隊合作、節奏掌控與耐力分配的多層次戰略，對選手技術與心理素質都是極大提升，也讓參賽者與民眾感受到溜冰運動的魅力與多樣性。

