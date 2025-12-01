自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹耶誕主題週 電豹女徐賢淑、金賢姈接力亮相

2025/12/01 14:46

電豹女徐賢淑、金賢姈接力亮相。（資料照）電豹女徐賢淑、金賢姈接力亮相。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤永豐雲豹將於12月6日（六）、12月7日（日）攜手永豐銀行打造「Make Ai Wish」聖誕主題週，兩天先後迎戰新竹御嵿攻城獅與福爾摩沙夢想家。本次主題週不僅要讓桃園巨蛋充滿濃厚聖誕氛圍，還將送出超人氣電玩遊戲主機組作為中場遊戲大獎，邀請所有豹迷在聖誕月走進桃園巨蛋攜手豹青迎接挑戰，感受年末最頑張的主場體驗！

雲豹與「永豐銀行」合作邁入第五年，恰逢12月濃厚聖誕氛圍，本次主題週以「Make Ai Wish」結合聖誕心願、AI與「永豐 iWish」三大概念，打造「Make Ai Wish」聖誕主題週活動，巨蛋環廊將推出永豐銀行 iWish、AI 防詐、智慧收支帳本等科技金融服務，並以專屬聖誕氛圍的互動攤位呈現永豐運用 AI 優化服務、陪伴客戶實現願望的品牌精神，讓球迷在應援同時也能享受科技帶來的便利體驗。

此外，豹迷們週末不可錯過的最大亮點，即為「Make Ai Wish」主題週兩場賽事中場時間將舉辦的「聖誕上籃挑戰」。獲得上場資格的幸運球迷們，只要成功完成聖誕老公公裝扮、並在最短秒數完成指定上籃路線，冠軍挑戰者即可贏得重磅大獎、其他挑戰者也能將聖誕禮物帶回家。

本週「浪LIVE電豹女」將點亮聖誕氣息，女孩們將以聖誕裝扮亮麗現身永豐環廊攤位，陪伴球迷一起迎接節慶週末，週六賽事將由徐賢淑、金賢姈、艾融與草莓四位女孩參與賽前環廊活動，週日賽事則由徐賢淑、笑笑、Nia與海莉四位女孩接力，以截然不同的風格接力點燃主場聖誕活力，為豹迷獻上最具節慶感的主場賽前體驗。

響應聖誕月以及主題週的到來，主場TBL STORE商品部推出「Leopards球衣零錢包」、「調啤豹玩偶」以及「浪LIVE電豹女全隊聖誕明信片」等全新周邊，其中購買女孩全隊聖誕明信片的前50位豹迷更可參與官方IG賽前直播活動，詳細活動與販售資訊請關注雲豹官方社群。

為增添更多聖誕氛圍，本季深受球迷喜愛的「攜手豹青頑張登場」活動，將於本週末續辦，只要穿著任何聖誕元素或雲豹周邊服飾進場，就有機會與心愛的豹青球星一同踏上主場舞台，此外「豹達桃園」里民入場優惠也持續進行，一起來桃園巨蛋感受獨一無二的雲豹主場體驗。

台啤永豐雲豹「Make Ai Wish」聖誕主題週門票熱賣中，邀請豹迷們週末前進桃園巨蛋，換上你最具氛圍感的聖誕造型，以最熱情的吶喊陪伴雲豹一起向勝利邁進，更多主場活動與商品資訊，敬請持續鎖定台啤永豐雲豹官方社群。

