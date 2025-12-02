自由電子報
體育 籃球 NBA

湖人挑戰8連勝、冬盟台灣內戰！ 今日賽事預告與轉播

2025/12/02 06:59

東契奇。（資料照）東契奇。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，東部第5名的老鷹作客底特律對上東部龍頭活塞，本季打出生涯年的強森（Jalen Johnson）將與坎寧安（Cade Cunningham）正面交鋒。另外一場比賽，昨天繳出34分12籃板7助攻的東契奇（Luka Doncic）率領球隊拿下7連勝，今天「背靠背」在主場對戰太陽，紫金軍團能否成功完成8連勝，或者是太陽能夠踢館成功終止近期的2連敗，請喜愛籃球的觀眾不要錯過！

冬季聯盟持續進行，今天上演台灣內戰，由海洋對決山林，台灣海洋派出台鋼雄鷹王柏傑，對決台灣海洋的中信兄弟盧孟揚；另一場則上演日本內戰，由日本社會上對決日職聯隊，請喜愛棒球的觀眾準時收看。

NBA

08：00 老鷹 VS 活塞

11：00 太陽 VS 湖人

轉播：緯來體育

冬盟

12：05 台灣海洋 VS 台灣山林

18：05 日本社會人 VS 日職聯隊

轉播：DAZN 1、DAZN 3

NFL

09：10 巨人 VS 愛國者 愛爾達體育3台

桌球混團世界盃 小組賽第3輪

10：00 法國 VS 羅馬尼亞
12：00 印度 VS 澳大利亞
17：00 台灣 VS 瑞典
19：00 中國 VS 智利

愛爾達體育2台

HBL 男生預賽

14:00 開南高中 VS 北市成功 
15:40 南山高中 VS 能仁家商
17:20 花蓮體中 VS 三重商工
19:00 光復高中 VS 東泰高中

轉播：愛爾達體育1台

