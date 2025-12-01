自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》比肩傳奇神獸！ 灰熊中鋒周志豪狂轟32分17籃板擊敗國王

2025/12/01 15:33

周志豪（左）打出生涯代表作。（美聯社）周志豪（左）打出生涯代表作。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊隊今天在少了主將莫蘭特（Ja Morant）的情況下，靠著中鋒周志豪（Zach Edey）扮演禁區魔獸，繳出生涯新高32分、17籃板的驚人表現，最終以115：107擊敗國王，收下客場4連勝與近期3連勝。

周志豪本場比賽手感火燙，僅上場29分鐘就高效率地完成本季第3次雙十，他全場20投16中展現高效率，決勝時刻，灰熊在末節打出一波14：2的攻勢，雖然國王緊追到101：99，但周志豪在關鍵時刻連得6分，徹底鎖定勝局。

灰熊隊方面，斯賓塞（Cam Spencer）貢獻16分，威爾斯（Jaylen Wells）拿下15分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）則都得到13分；國王方面，德羅森（DeMar DeRozan）攻下全隊最高23分，投進3顆三分球，蒙克（Malik Monk）挹注21分，拉文（Zach LaVine）則有19分進帳。

根據《Statmuse》指出，周志豪的20投16中拿下32分17籃板5火鍋，是歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來，第一位能夠以80%命中率拿下如此數據的球員。

