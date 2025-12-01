自由電子報
HBL》傳統勁旅南山、能仁沒出現意外 預賽2連勝攜手前進12強

2025/12/01 16:05

南山高中謝旻耕出賽23分鐘，拿19分、10籃板、4助攻（高中體總提供）南山高中謝旻耕出賽23分鐘，拿19分、10籃板、4助攻（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕傳統勁旅南山高中今天以86：61輕取北市成功高中，另外，能仁家商以74：72險勝開南高中，兩隊都拿下預賽2連勝，提前拿下114學年度HBL高中籃球聯賽男子組12強門票。

16強賽分成4組，分組前3可以前進屏東舉行的12強賽，南山、能仁、開南和北市成功分在B組，而在南山、能仁都提前晉級後，同為2連敗的開南、成功將爭取最後一張門票。

上季亞軍南山在一哥黃瀚陞因傷缺陣下，由謝旻耕扛下攻堅重任，他此仗出賽23分鐘，拿19分、10籃板、4助攻，石靖瑜投進4顆三分球拿13分，簡紹倫有12分，姚冠佑11分，黃宸澔10分，雖然團隊失誤多達28次，但多點開花的火力彌補缺失，尤其第一節就打下23：10攻勢，奠定好的開始，最終以25分的差距輕鬆勝出。

面對難纏的開南，能仁成功頂住壓力，陳建勳拿17分為全隊最高，莊肇紘得14分，謝瑋恩繳出12分、12籃板、6助攻、6抄截的全能數據，最終以2分差險勝。

南山高中謝旻耕出賽23分鐘，拿19分、10籃板、4助攻（高中體總提供）

