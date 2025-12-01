關懷盃》衛冕失利 台東紅葉國小仍獲少棒硬式組季軍

台東紅葉國小獲關懷盃少棒硬式組季軍，由新任理事長林智勝（左3）頒贈獎盃。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕第32屆關懷盃今天落幕，少棒硬式組上屆冠軍台東紅葉國小尋求衛冕雖然失利，仍在沈冠霖演出猛打賞還後援登板的帶動下，以9：2擊敗高雄屏山國小獲得季軍。

紅葉在4強戰以4：5敗給宜蘭竹林國小，沒能晉級冠軍戰挑戰衛冕，季軍戰一開賽又掉2分，但打線快速反應，在胡爵跑出場內全壘打的帶動下，於2局下灌進4分一舉超前，沈冠霖在4局下、5局下都擊出安打延續攻勢，幫助紅葉在這2局追加5分拉開領先，沈冠霖還以後援登板，由於屏山發動雙盜壘失敗，他只投1球就結束比賽。

請繼續往下閱讀...

教練王信帷指出，4強賽因為對方投手的球速度較慢，打線沒能及時適應，跑壘也出現失誤，沈冠霖在前個盃賽安排在前段棒次，因為最近狀況調整不是很理想，這次關懷盃把他的棒次調到後面，這場打擊終於有所發揮。沈冠霖單場3安打1打點2得分，他表示，這場的打擊表現還可以，都有掌握到球心。

沈冠霖因為父母從桃園遷回台東加入紅葉國小，身為主戰游擊手對守備很有信心，偶像是相同守位的中信兄弟江坤宇，最佩服江坤宇的守備範圍很大，隊友守不到的球都能處理，因為球隊曾經到洲際棒球場、台北大巨蛋觀看比賽，很開心可以親眼看到偶像的守備身手，另1位欣賞的球員也是游擊手，拿過9次金手套的原棒協前任理事長王勝偉。

台東紅葉國小沈冠霖。（記者徐正揚攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法