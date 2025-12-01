經典賽》大谷翔平出場引發黃牛亂象！門票官網被塞爆、球迷憂心

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平正式宣布將參加世界棒球經典賽，立即讓在日本東京舉行的經典賽預賽門票市場引發巨大衝擊，在二手轉售網站上，門票價格出現遠超定價的高額轉賣，引發網友的批評聲浪。

大谷翔平在宣布參賽後不久，於11月28日開放的萬事達卡會員限定的先行抽籤販售，開始數分鐘內就出現等待時間超過一小時的異常擁擠情況。

在這股經典賽的搶票熱潮中，日本轉售網站更出現了令人難以置信的價格，原價7000日圓的外野指定席被標價到15萬日圓；原價3萬4000日圓的指定席SSS區，甚至出現高達55萬日圓的設定價格。

經典賽官網明確記載：「未經主辦方同意，禁止有償轉讓本票。持經有償轉讓的門票可能被拒絕入場。」原本要求在非以不正當轉賣為前提下運行，但這場原可預測的混亂，因大谷出場的時機而進一步加劇。

社群網路上，對這種異常高價設定的不滿和焦慮也相繼湧現。許多球迷留言批評：「結果當天會有很多空位，太糟糕了」、「以轉賣為目的的行為真的請停止」

日本隊在明年經典賽分在C組，預賽首戰對上台灣，同組對手還有南韓、澳洲、捷克。大谷翔平在上屆經典賽大秀二刀流，打擊方面合計23打數敲10安，有4支二壘安打與1支全壘打，進帳8分打點；投球部分，登板3場拿下2勝和1次救援成功，合計9.2局送出11次三振，僅掉2分，防禦率1.86。

