體育 棒球 學生棒球

關懷盃》少棒硬式組「宜蘭內戰」 三星國小奪第6冠追平紀錄

2025/12/01 18:47

宜蘭三星國小獲得第32屆關懷盃少棒硬式組冠軍。（記者徐正揚攝）宜蘭三星國小獲得第32屆關懷盃少棒硬式組冠軍。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕關懷盃開辦32屆以來，少棒硬式組首次出現「宜蘭內戰」，三星國小以11：0扣倒竹林國小勇奪隊史第6冠，不但維持奇數年、在花蓮的「傳統」，也追平台東卑南國小並列關懷盃少棒球隊最多奪冠紀錄。

三星於2局上發動猛攻，單局擊出6支安打鯨吞7分奠定勝基，4局上在江宇鎮跑出場內全壘打帶動下再添4分，打完4局就提前獲勝，繼2005、2017、2019、2021、2023年再次奪冠，累計6冠追平台東卑南，有趣的是，三星連同今年，在關懷盃歷次奪冠都是奇數年，比賽地點都在花蓮。

總教練黃郁翔指出，今年與竹林國小交手次數不多，很高興冠、亞軍都是宜蘭球隊，他無法解釋為何三星都在花蓮奪冠，但很確定球隊在台東辦的關懷盃都打得不好，這批球員平均身高雖才139公分，整體實力卻還不差，只是被領先時比較容易打不回來，如果先搶到分數就能一鼓作氣。

三星派李鑫先發，前3局無失分，4局下開局被安打又投出觸身球，被教練換掉移防中外野，鐵木・諾幹接手1局演出3上3下還投出2次三振。黃郁翔認為，李鑫在隊上是關鍵球員，投、打、跑、守都有水準，速度與爆發力也都很好，讓他想起曾經待過的岳政華，「但是岳政華那時候的身高比他高。」

三星2年前在花蓮奪冠時，李鑫還是四年級，只能在場邊幫忙加油，今年雖然主投冠軍戰，沒能演出完投仍讓他覺得可惜，但他表示，不論是否上場，只要拿到冠軍都很開心，最欣賞的球員是旅美球員柯敬賢，「因為他的打擊很有力量」，最喜歡的球隊是洛杉磯道奇，希望以後也能像偶像一樣旅外。

宜蘭竹林國小獲得第32屆關懷盃少棒硬式組亞軍。（記者徐正揚攝）宜蘭竹林國小獲得第32屆關懷盃少棒硬式組亞軍。（記者徐正揚攝）

