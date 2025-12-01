桌球》林昀儒、高承睿帶傷上陣 台灣隊戰力大打折扣

林昀儒（左）、高承睿都有傷在身，戰力大受影響。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／台北報導〕今年杜哈世界桌球錦標賽攜手摘下男雙銀牌的「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今天在混合團體世界盃桌球賽小組賽對南韓之戰帶傷上陣，最終以9:11、9:11不敵吳晙誠/朴康賢，台灣隊也以6:8遭上屆亞軍南韓隊逆轉，吞下首敗。

世界排名47的高承睿自9月底在中國大滿貫賽首輪敗給瑞典一哥莫雷加德後，就因腿傷未再出賽，並陸續退出亞洲團體錦標賽、國手排名資格賽等國內外重要賽事，這也是他近兩個月首次出賽。高承睿表示，腳傷的狀況其實一直沒辦法完全穩定下來，他坦承，「因為已經有一陣子沒有比賽了，今天還是有點不適應比賽的強度和氛圍。」

請繼續往下閱讀...

其實，不只高承睿腳傷未癒，據了解，世界排名13的林昀儒上個月在WTT馬斯開特球星挑戰賽傷到左肩，正手無法完全發力，最終在男單8強賽以0:3敗給法國「眼鏡哥」A.勒布朗，小林回國後接受檢查確認是左肩滑液囊炎，加上腳踝舊傷，共打了7針消炎藥，也被迫休息好幾天無法練球，但這次混合團體賽仍隨隊出征。

為避免傷勢加劇，林昀儒這次小組賽前兩戰都只打雙打，至於明天預賽最後一戰對戰瑞典，攸關台灣隊能否晉級8強，小林是否會扛下單打重任，也考驗教練團的調度功力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法