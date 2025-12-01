世界盃資格賽》一度領先32分！南韓回主場火力全開痛宰中國收下2連勝

南韓擊敗中國收下2連勝。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓隊今在主場原州舉行的世界盃資格賽，團隊火力全開，一度領先多達32分，以90：76打敗中國，收下2連勝。

南韓隊首戰靠李賢重轟進9記三分球，在客場以80：76打敗中國，驚奇收下首勝，今回到主場延續士氣，效力高陽索諾天空槍手的26歲後衛李政炫上半場手感火燙，6投6中，包括4記三分球，獨攬16分，率隊打完前兩節取得52：29大幅領先。

南韓隊上半場整體命中率63.6%，三分球10投7中，前役關鍵功臣李賢重拿下9分，中國今在客場手感慘淡，上半場外線前10投都失手，前兩節三分球12投1中，廖三寧、程帥澎拿8分是全隊最佳。

地主南韓易籃後火力沒有停歇，李賢重也逐漸找回手感，第三節單節拿下11分，南韓一度分差拉開至32分，帶著28分領先進入決勝節，中國末節在周琦連續得手下努力縮小差距，不過南韓穩紮穩打，終場以14分差成功捍衛主場。

南韓隊此役外線23投11中，李政炫三分球7投6中拿下24分，李賢重攻下20分、6籃板、河允基挹注17分，中國以程帥澎19分最佳，胡金秋貢獻18分，周琦17分、15籃板。

中國吞下2連敗。（取自FIBA官網）

