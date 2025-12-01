日職》羅德補強198公分大聯盟左投！ 監督盛讚「大谷殺手」

卡斯提歐加盟羅德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德海洋隊今天宣網羅前金鶯左投手卡斯提歐（Jose Castillo），監督大村三郎更給他極高評價，稱其為「大谷殺手」。

身高198公分，現年29歲的卡斯提歐於2018年在教士隊完成大聯盟初登板，生涯總計出賽69場，拿下5勝5敗、防禦率4.11，本季是他相隔2年重返大聯盟，共效力4支球隊，分別是響尾蛇、大都會、水手與金鶯，共出賽29場，留下2勝2敗、防禦率3.94的成績，值得一提的是，他與道奇隊球星大谷翔平的對戰成績為3打數1安打。

羅德監督大村三郎對卡斯提歐的加盟表達高度期待：「他是身高198公分的高大左投，投球角度刁鑽，超過150公里的直球和滑球的犀利度都非常出色，控球能力也很好，期待他能壓制左右打者，他在MLB有中繼投手的實績，並且被認為是『大谷殺手』，這點我非常期待。我相信牛棚戰力會因此提升。」

卡斯提歐本人對新東家充滿興奮，他表示：「我對於能成為千葉羅德海洋隊的一員感到非常興奮。羅德的球迷們以棒球界最大的聲援和熱情而聞名，這是我想要來日本打球的一個主要原因。我會努力盡快學會日文，並全力以赴為球隊和球迷貢獻，明年球場上見！」

