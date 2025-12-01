自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》羅德補強198公分大聯盟左投！ 監督盛讚「大谷殺手」

2025/12/01 20:39

卡斯提歐加盟羅德。（資料照）卡斯提歐加盟羅德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德海洋隊今天宣網羅前金鶯左投手卡斯提歐（Jose Castillo），監督大村三郎更給他極高評價，稱其為「大谷殺手」。

身高198公分，現年29歲的卡斯提歐於2018年在教士隊完成大聯盟初登板，生涯總計出賽69場，拿下5勝5敗、防禦率4.11，本季是他相隔2年重返大聯盟，共效力4支球隊，分別是響尾蛇、大都會、水手與金鶯，共出賽29場，留下2勝2敗、防禦率3.94的成績，值得一提的是，他與道奇隊球星大谷翔平的對戰成績為3打數1安打。

羅德監督大村三郎對卡斯提歐的加盟表達高度期待：「他是身高198公分的高大左投，投球角度刁鑽，超過150公里的直球和滑球的犀利度都非常出色，控球能力也很好，期待他能壓制左右打者，他在MLB有中繼投手的實績，並且被認為是『大谷殺手』，這點我非常期待。我相信牛棚戰力會因此提升。」

卡斯提歐本人對新東家充滿興奮，他表示：「我對於能成為千葉羅德海洋隊的一員感到非常興奮。羅德的球迷們以棒球界最大的聲援和熱情而聞名，這是我想要來日本打球的一個主要原因。我會努力盡快學會日文，並全力以赴為球隊和球迷貢獻，明年球場上見！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中