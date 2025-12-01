自由電子報
體育 籃球

世界盃資格賽》可惜！盧峻翔繳19分 台灣隊7分差惜敗日本

2025/12/01 21:03

台灣不敵日本。（記者林正堃攝）台灣不敵日本。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣隊和日本隊在世界盃亞洲區資格賽第2戰今天在新莊體育館登場，台灣隊和日本一路激戰末節，且決勝節開局還是平手，可惜被對手打出一波16：4攻勢，只能一路苦追，即便盧峻翔今天繳出19分、陳盈駿14分，但台灣隊最終仍以73：80不敵日本，吞下2連敗。

台灣隊這次世界盃資格賽和日本、南韓以及中國同組，這一階段先碰上日本，兩隊前役在日本交手，當時台灣隊以26分差落敗；今天回到主場再戰，台灣隊陣容更換，前役在12人名單內的阿巴西和林秉聖被換下，改由關達祐、譚傑龍代替，今天先發同樣為陳盈駿、林庭謙、盧峻翔和「新台灣人」高柏鎧，另一人則從周桂羽換成曾祥鈞。

台灣隊今天開局靠著林庭謙、陳盈駿接力命中三分球，取得9：0領先，接著曾祥鈞和盧峻翔在籃下接力得分，助隊保有優勢，首節打完暫時以22：17領先。不過，日本隊在次節靠著西田優大和渡邊雄太開火，順利超車，半場打完暫時取得42：36領先。

易籃後，日本隊打出5：2攻勢一度擴大領先，但林庭謙、曾祥鈞用三分球反擊，接著盧峻翔和高柏鎧完成空中接力灌籃，再度帶動球隊氣勢，持續緊咬；第3節還剩約2分鐘時，高柏鎧和原修太發生肢體接觸，雙方犯規，只是此時陳盈駿也吞下技術犯規，他因吞下第4犯暫時退場休息，現場球迷也對於吹判不滿，爆出噓聲。

不過，台灣隊經過這波亂流仍能撐住，盧峻翔連續罰球助隊扳平戰局，雙方戰成57：57進入決勝節。末節，富樫勇樹三分打助隊超前，盧峻翔隨後切入造成犯規，兩罰俱中還以顏色，只是隨後台灣隊又出現亂流，被拉開到8分差，只能持續一路苦追，比賽尾聲還出現錯誤球員罰球情況，讓追分更加困難，台灣最後關頭也無力逆轉戰局，吞下2連敗。

台灣隊今天3人得分上雙，盧峻翔繳出全隊最高19分、4籃板，陳盈駿攻下14分，可惜吞下5犯畢業；日本方面，西田優大拿下21分全場最高。

盧峻翔（中） 。（記者林正堃攝）
陳盈駿。（記者林正堃攝）
台灣不敵日本。（記者林正堃攝）
高柏鎧。（記者林正堃攝）
林庭謙。（記者林正堃攝）
曾祥鈞。（記者林正堃攝）
雷蒙恩。（記者林正堃攝）
盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

