體育 籃球

世界盃資格賽》修正失誤問題砍全隊最高分還獲日媒關注 盧峻翔：做好自己

2025/12/01 22:27

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣隊今天在世界盃亞洲區資格賽第2戰和日本一路激戰到末節以7分差惜敗，「夜王」盧峻翔砍下全隊最高19分、4籃板，對於最後無力幫助球隊贏下比賽，他認為相當可惜，但大家已經做得很好了。

盧峻翔今年亞洲盃因腳踝傷勢缺陣，這次世界盃資格賽才又再披國家隊戰袍，被視為球隊重要攻擊箭頭，他在前一戰繳出本土最高14分、8籃板，卻也出現5次失誤；今天他拿下全隊最高19分、4籃板、2抄截，失誤次數下修到2次，可惜三分球失準，全場6投僅1中。

盧峻翔表示，這一戰大家修正很多錯誤之處，也盡全力去拚每一顆球，很可惜沒能贏下來，雖然大家已經做得很好，但其實還有機會可以更好。

提到自己這兩場的表現，盧峻翔認為，第一場發生太多不必要的失誤也很不應該，「我也正視自己的問題，積極修正，第2場受到教練、隊友的鼓勵，正面看待球場上的一切，用心態積極態度去面對，希望影響整個團隊。」

值得一提的是，這次世界盃資格賽不少日媒到場採訪，有名日本媒體表示，對於旅外的林庭謙和盧峻翔印象深刻，他說：「因為他們很會創造進攻機會，而且在一對一做得很好。」對於日媒關注，盧峻翔表示，一直都希望把自己做得更好，也開心能讓大家看到。

