自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

高國輝感謝各界協助光復災後重建 希望相同的災害不要再次發生

2025/12/01 22:27

富邦悍將將二軍打擊教練高國輝。（記者徐正揚攝）富邦悍將將二軍打擊教練高國輝。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕富邦悍將二軍打擊教練高國輝今天出席第32屆關懷盃閉幕典禮，他表示，位於花蓮光復的老家雖在馬太鞍溪堰塞湖溢堤中受創嚴重，由於家具陸續到位已經大致復原，衷心感謝各界協助光復的災後重建，希望相同的災害不要再次發生。

高國輝於洪災發生後立刻趕回光復協助復原工作，弟弟羅國華在臉書分享他挽起袖子推著推車的照片，超過萬名網友按讚還驚呼「這個男人，這個手臂，會不會太帥」，他表示，近期因為球隊行程比較無法常回光復，前陣子因為又有颱風，父母曾被強制撤離暫住親戚家，日前已經回到大致復原的老家，「真的希望，同樣的災害，不要再來一遍。」

光國輝指出，光復鄉的災情相當嚴重，雖然有棒球隊來參加本屆關懷盃，畢竟沒有自己的球場可以訓練，小朋友的表現明顯受到影響，感謝台灣很多企業家與熱心民眾協助光復的災後重建，「我自己在這段期間也有感受到，真的非常感謝大家。」

富邦悍將今年季後安排球員前往美國Driveline訓練中心進修，高國輝帶領王念好、陳愷佑、高捷、林莛育的第二梯次將於近期啟程，對於同期前往日本Next Base訓練中心也有兩個梯次，他認為，要在短時間內出現大幅進步，對球員而言其實很難，最重要的是理解這些訓練帶來的幫助。

高國輝去年前往日本火腿二軍基地研習4週，今年又被球團派往美國，他指出，不論前往美國或日本，都能透過教練的角度，觀察不同國家的訓練方式，經歷不同的訓練環境，除了能為自己增加養分，也讓他更能掌握方向，更快協助球員調整狀況。

富邦悍將將二軍打擊教練高國輝（右3）與原棒協會員出席關懷盃閉幕典禮。（記者徐正揚攝）富邦悍將將二軍打擊教練高國輝（右3）與原棒協會員出席關懷盃閉幕典禮。（記者徐正揚攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中