高國輝感謝各界協助光復災後重建 希望相同的災害不要再次發生

富邦悍將將二軍打擊教練高國輝。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕富邦悍將二軍打擊教練高國輝今天出席第32屆關懷盃閉幕典禮，他表示，位於花蓮光復的老家雖在馬太鞍溪堰塞湖溢堤中受創嚴重，由於家具陸續到位已經大致復原，衷心感謝各界協助光復的災後重建，希望相同的災害不要再次發生。

高國輝於洪災發生後立刻趕回光復協助復原工作，弟弟羅國華在臉書分享他挽起袖子推著推車的照片，超過萬名網友按讚還驚呼「這個男人，這個手臂，會不會太帥」，他表示，近期因為球隊行程比較無法常回光復，前陣子因為又有颱風，父母曾被強制撤離暫住親戚家，日前已經回到大致復原的老家，「真的希望，同樣的災害，不要再來一遍。」

光國輝指出，光復鄉的災情相當嚴重，雖然有棒球隊來參加本屆關懷盃，畢竟沒有自己的球場可以訓練，小朋友的表現明顯受到影響，感謝台灣很多企業家與熱心民眾協助光復的災後重建，「我自己在這段期間也有感受到，真的非常感謝大家。」

富邦悍將今年季後安排球員前往美國Driveline訓練中心進修，高國輝帶領王念好、陳愷佑、高捷、林莛育的第二梯次將於近期啟程，對於同期前往日本Next Base訓練中心也有兩個梯次，他認為，要在短時間內出現大幅進步，對球員而言其實很難，最重要的是理解這些訓練帶來的幫助。

高國輝去年前往日本火腿二軍基地研習4週，今年又被球團派往美國，他指出，不論前往美國或日本，都能透過教練的角度，觀察不同國家的訓練方式，經歷不同的訓練環境，除了能為自己增加養分，也讓他更能掌握方向，更快協助球員調整狀況。

