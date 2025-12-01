自由電子報
籃球

世界盃資格賽》客場踢館台灣贏得辛苦 日本隊主帥點出險勝關鍵

2025/12/01 22:34

日本隊主帥霍瓦斯坦言，這場比賽的確很難打。（記者林正堃攝）日本隊主帥霍瓦斯坦言，這場比賽的確很難打。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕日本隊今在主場以80：73逆轉台灣，在世界盃資格賽收下2連勝，贏球功臣富樫勇樹表示，賽前就預料會是一場硬仗，但保持耐心、團結一心，是能夠拿下勝利的關鍵。

日本隊前役以90：64擊敗台灣，但今在客場打完首節陷入17：22落後，雖然半場前成功反超，但打完前三節又被台灣隊追到57：57，決勝節富樫勇樹挺身而出，開局就連拿5分幫助日本隊拉開比分，此役8分都集中在第四節。

日本隊主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）坦言，這場比賽的確很難打，台灣隊開賽外線手感火燙，客場比賽落後時可能會一瀉千里，但團隊展現韌性，他提到，末節將比賽交給經驗豐富的球員，包括富樫勇樹等人，「他在上半場沒有打很多，但我們配合很久，我很相信他的判斷，他在第四節掌控比賽節奏，這場比賽每個人在防守上都表現得很好，這是一場團隊的勝利。」

日本隊主帥霍瓦斯。（記者林正堃攝）日本隊主帥霍瓦斯。（記者林正堃攝）

富樫勇樹表示，前一場雖在主場以26分差贏球，但來到台灣以客場作戰，賽前就知道會是一場艱辛的比賽，「我們在客場對決一支很棒的隊伍，他們開賽打得很好，但我們保持耐心、大家做好準備，這場勝利要歸功團隊整體的努力。」

富樫勇樹（左）。（記者林正堃攝）富樫勇樹（左）。（記者林正堃攝）

