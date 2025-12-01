自由電子報
體育 籃球

世界盃資格賽》台灣隊因罰球烏龍少2分 圖齊認為裁判也有責任

2025/12/01 22:39

圖齊向裁判溝通。（記者林正堃攝）圖齊向裁判溝通。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣隊和日本隊在世界盃亞洲區資格賽第2戰今天在新莊體育館登場，台灣隊和日本一路激戰末節，但在終場前4分40秒時發生讓錯誤的球員上罰球線的烏龍事件，導致最後少了2分。對於這樣的情況，總教練圖齊認為，其實台灣隊和裁判雙方都有責任。

台灣隊今天和日本隊一路激戰，末節開局雙方打成平手，但在該節還剩4分40秒時，裁判響哨，當下是盧峻翔上罰球線，最後日本隊向裁判檢舉罰球的球員錯誤。經裁判檢視後，應該當下是高柏鎧被犯規，雖然盧峻翔兩罰俱中，但因為是錯誤的球員，所以這兩分不算。

對於這樣的烏龍情況，圖齊表示，當下裁判吹犯規，可是現場非常吵雜，場上情況很混亂，裁判也有責任要去提醒是誰被犯規。台灣隊翻譯董晉嘉解釋，其實當下台灣隊應該要在第一時間去提醒裁判，但因為已經罰完而且也回溯完畢，沒辦法重新罰球了，導致這兩分被沒收，雙方都有責任。

這次烏龍罰球，事主盧峻翔表示，其實當下他並不清楚發生什麼事，但比賽很膠著，每一分都很重要，這也算是自己的失誤。

盧峻翔罰球。（記者林正堃攝）

盧峻翔罰球。（記者林正堃攝）盧峻翔罰球。（記者林正堃攝）

