自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》只當喬科維奇教練6個月 穆雷坦承帶兵戰績感到失望

2025/12/02 07:01

穆雷（中）今年初澳網擔任喬科維奇（左）教練。（資料照，路透）穆雷（中）今年初澳網擔任喬科維奇（左）教練。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕退役的英國網球名將穆雷（Andy Murray）坦承，今年擔任昔日塞爾維亞勁敵喬科維奇（Novak Djokovic）的教練期間，對於帶兵戰績感到失望。

穆雷去年巴黎奧運後退休，11月應邀加入喬科維奇教練團隊，共同經歷今年元月澳洲公開賽，以及另外3項職業賽，執教首秀約6個月結束，「回顧這段經歷，我很慶幸自己做出這個決定。」38歲的穆雷在《The Tennis Podcast》節目受訪，表示這是非常難得的體驗，「合作時間雖然短暫，但我投入全部心力。我確實感到失望，或許無法為他帶來理想的成績。」

面對喬科維奇、瑞士天王費德爾（Roger Federer）及西班牙納達爾（Rafael Nadal）共同主宰男網的「三巨頭」，穆雷職業生涯勇奪大滿貫3冠，談及轉換跑道心得，更直言是絕佳機會，「挑戰性十足，因為我一直考慮在未來某個階段轉任教練。如果當時拒絕，我可能事後回想：『這應該是多麼有趣的經歷，我一定能學到很多』，甚至因此後悔。」

穆雷執教下，喬科維奇澳網強壓西班牙後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），只是這位大滿貫24冠老將4強因傷退賽，之後卡達和印第安泉大師賽都一戰出局，邁阿密大師賽決戰爆冷敗給捷克新星門西克（Jakub Mensik），「合作初期進展順利，他在澳網受傷確實很不走運，但我看到他打出高水準比賽。」

穆雷回想，喬帥受傷後幾個月，對於整個教練團來說都非常艱難，最終兩人只能分道揚鑣，「我學到許多關於教練工作的知識，全心投入、盡力協助，也與他的團隊建立良好關係。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中