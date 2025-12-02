網球》只當喬科維奇教練6個月 穆雷坦承帶兵戰績感到失望

穆雷（中）今年初澳網擔任喬科維奇（左）教練。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕退役的英國網球名將穆雷（Andy Murray）坦承，今年擔任昔日塞爾維亞勁敵喬科維奇（Novak Djokovic）的教練期間，對於帶兵戰績感到失望。

穆雷去年巴黎奧運後退休，11月應邀加入喬科維奇教練團隊，共同經歷今年元月澳洲公開賽，以及另外3項職業賽，執教首秀約6個月結束，「回顧這段經歷，我很慶幸自己做出這個決定。」38歲的穆雷在《The Tennis Podcast》節目受訪，表示這是非常難得的體驗，「合作時間雖然短暫，但我投入全部心力。我確實感到失望，或許無法為他帶來理想的成績。」

面對喬科維奇、瑞士天王費德爾（Roger Federer）及西班牙納達爾（Rafael Nadal）共同主宰男網的「三巨頭」，穆雷職業生涯勇奪大滿貫3冠，談及轉換跑道心得，更直言是絕佳機會，「挑戰性十足，因為我一直考慮在未來某個階段轉任教練。如果當時拒絕，我可能事後回想：『這應該是多麼有趣的經歷，我一定能學到很多』，甚至因此後悔。」

穆雷執教下，喬科維奇澳網強壓西班牙後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），只是這位大滿貫24冠老將4強因傷退賽，之後卡達和印第安泉大師賽都一戰出局，邁阿密大師賽決戰爆冷敗給捷克新星門西克（Jakub Mensik），「合作初期進展順利，他在澳網受傷確實很不走運，但我看到他打出高水準比賽。」

穆雷回想，喬帥受傷後幾個月，對於整個教練團來說都非常艱難，最終兩人只能分道揚鑣，「我學到許多關於教練工作的知識，全心投入、盡力協助，也與他的團隊建立良好關係。」

