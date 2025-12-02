自由電子報
日職》本季防禦率1.62的巨人軍洋投葛瑞芬離隊 將挑戰回大聯盟機會

2025/12/02 07:46

葛瑞芬。（資料照，法新社）葛瑞芬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日媒《體育報知》報導，讀賣巨人洋投葛瑞芬（Foster Griffin）預計不會留在球隊的保留名單內，將離開巨人軍，葛瑞芬有可能要挑戰重返美職大聯盟舞台。

現年30歲的葛瑞芬，本季出賽14場有13場先發，交出6勝1敗、防禦率1.62的成績，共投78局賞77次三振，被打擊率2成08，每局被上壘率為0.95。葛瑞芬今年受到右膝傷勢影響，為了專心治療受傷部位，他在10月4日返回美國，就沒有再回到日本。

葛瑞芬自2023年加盟巨人軍，旅日3個賽季，連3年各拿6勝、累積18勝，平均防禦率2.57。葛瑞芬先前在大聯盟待過皇家、藍鳥，共兩個賽季，累積出賽7場，拿到1勝、平均防禦率6.75。

巨人洋將E.赫南德茲（Elier Hernandez）本季出賽52場僅2轟、打擊率2成11，以及本季出賽45場、防禦率3.11的中繼洋投凱勒（Kyle Keller），還有遭戰力外的「捷克賈吉」克魯普（Marek Chlup），都不會續留。

不過，巨人軍將續留洋砲卡貝吉（Trey Cabbage），這位28歲左打本季交出17轟、51分打點，打擊率2成67的成績。

卡貝吉。（資料照，路透）卡貝吉。（資料照，路透）

