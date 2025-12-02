世界盃資格賽》南韓意外2連勝中國 李賢重把賽前被看衰轉換贏球動力

南韓隊大勝中國隊。（圖取自FIBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽B組小組賽，南韓隊昨天以90比76大勝中國男籃，收下對戰2連勝。這是南韓男籃首次連續兩戰擊敗中國隊。此戰拿到20分的南韓25歲球星李賢重直言，「我從一開始就覺得可以拿到2勝。」

李賢重在B組首戰對中國隊爆砍33分，幫助南韓以80比76擊敗中國男籃。昨天雙方再戰，李賢重獨得20分，南韓隊全場最多領先到32分，最後以90比76輕取中國，南韓隊在沒有歸化選手的情況下，意外2連勝中國男籃。

韓媒《Chosun Biz》報導，李賢重賽後在社群媒體轉發一篇媒體預測南韓男籃很難戰勝中國隊的報導，並附上「問號」的符號。李賢重受訪對此說，「老實說，我當時在B聯盟打球的時候，看到一篇報導，這篇文章說我們如果能拿到一勝一勝就算成功，我受到很大的刺激。」

李賢重說，「大家都說我打得很好，但這不是他一個人的勝利，隊友們表現很出色，老實說，我甚至想自己出來受訪合不合適，我想先向隊友們說聲謝謝。」

南韓隊今年8月在亞洲盃男籃不敵中國後，讓李賢重落下男兒淚。李賢重說，亞洲盃的時候相信球隊能贏球，所以那時候更傷心、也很生氣。李賢重也提到，隊友們打得出色，首戰他能抓到14顆籃板，是因隊其他選手努力爭搶籃板的結果。

南韓隊與日本、中國、台灣隊同為B組，目前南韓、日本各拿2勝，台灣隊和中國隊皆吞2敗。明年2月26日，台灣男籃將在主場交手南韓隊。

