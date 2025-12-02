自由電子報
MLB》榮獲今年韓職MVP與崔東原獎！官網曝多隊對龐塞感興趣

2025/12/02 08:59

龐塞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網撰文指出，今年在韓國職棒大殺四方的韓華鷹王牌投手龐塞（Cody Ponce），引起大聯盟多隊的興趣，有望讓這位在海外貢獻實力的選手返回美國。

龐塞曾在2020與2021年效力海盜時留下大聯盟的出賽紀錄，總共20場比賽，防禦率5.86偏高，隨後在2022年選擇轉戰日本職棒，先後加入日本火腿鬥士以及東北樂天金鷲，合計3年的防禦率來到4.54。

今年球季，韓國職棒韓華鷹隊網羅龐塞，卻繳出屠殺整個聯盟的成績，他本季29場比賽皆擔任先發，180.2局的投球狂飆252次三振，戰績17勝1敗，防禦率低到只有1.89，搖身一變成為球隊陣中的王牌投手，球季結束後更是榮獲韓國職棒的MVP，以及象徵韓職投手最高榮譽的「崔東原獎」。

在海外投出如此亮眼的表現，也受到大聯盟多支球隊的關注，根據《The Athletic》的文章中指出，他們預計龐塞可以拿到3年左右的合約，總值至少3000萬美元，甚至還可能上看4000萬美元。

大聯盟官網寫道，龐塞的直球球速可來到95英里（約152.9公里），比起他在海盜時期還要快2英里，此外他的武器庫中也加入一顆快速指叉球，讓他奪三振的功力大大提升。

