世界盃資格賽》中國男籃爆冷2連敗南韓 球評批：真的很難讓人接受...

2025/12/02 09:23

中國男籃。（圖取自FIBA官網）中國男籃。（圖取自FIBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽B組小組賽，中國隊昨天以76比90敗給南韓男籃。前中國男籃國手、現為球評的陳正昊在社群媒體微博直言，「中國男籃以同樣的方式再輸一場，真的很難讓人接受。」

中國隊在11月28日首戰以76比80輸給南韓隊，南韓球星李賢重一人獨拿33分，未料昨天雙方再戰，中國隊一路挨打，全場一度落後多達32分，李賢重此役也得到20分，中國隊最後吞下小組2連敗。中國隊總教練郭士強賽後也坦言，連輸2場很難晉級世界盃亞洲區資格賽複賽。

陳正昊發文說，「兩場比賽，一場比一場打得糟糕，今晚的比賽我們看到的是，韓國隊在第一場取勝後並沒有覺得理所應當或者沾沾自喜得意忘形，而是再次做好困難準備，利用中國隊針對李賢重的防守策略，制定出應對方案，把比賽開局就打得非常出色，上一場0助攻的李賢重，第一節比賽就送出三次助攻，其他球員都做好了李賢重被嚴加死守時自己該怎麼打的準備。」

陳正昊指出，中國隊面對南韓隊的變化，完全失去應變能力，「越打越沒有信心，如果一場比賽只準備一種方式就想打敗對手，那我們也未免太過輕敵，對困難準備不足甚至最後心理完全崩盤，這兩場比賽的教訓太深刻了，距離亞洲盃時隔僅三個多月，為什麼男籃的表現會發生如此巨大的變化，我現在還是百思不得其解。」

中國隊與台灣隊、日本隊、南韓同為B組，中國隊和台灣隊都各吞2敗。中國隊下一場比賽將是在明年2月26日面對日本，3月1日將碰上台灣隊。

