NBA》單週最佳球員公布！尼克布朗森、湖人東契奇本季首度獲獎

2025/12/02 10:43

布朗森與東契奇獲單週最佳球員。（資料照）布朗森與東契奇獲單週最佳球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今日公布上週東、西部的最佳球員，東部由紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）獲獎，西部則是由洛杉磯湖人球星東契奇（Luka Dončić）獲此殊榮，兩者都是本季首度獲獎。

布朗森上週4場比賽皆擔任先發，出賽時間共140分鐘，繳出場均28.8分、3.0籃板與4.5助攻的成績，其中在上週六對上公鹿的比賽中，總計21投12中、三分球6投4中以及罰球5投全中，砍進37分。

東契奇部份，上個禮拜的3場比賽繳出場均37.3分、8.7籃板與10.3助攻的超優異表現，其中在上週三對上快艇的賽事，砍下43分、9籃板以及13助攻的準大三元表現。

尼克與湖人開季至今皆繳出相當亮眼的成績，截至今天的比賽前，前者戰績13勝6敗排名東部第2，距離龍頭活塞有2.5場勝差，後者則是以15勝4敗同樣位居西部老二，僅次於已經拿下20勝且僅吞1敗的宇宙雷霆。

