MLB》不想花數億美元大約搶今井達也？ 美媒分析巨人隊的考量

2025/12/02 10:28

今井達也。（資料照，取自西武獅官方臉書）今井達也。（資料照，取自西武獅官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅強投今井達也季後將透過入札制度挑戰大聯盟，吸引多隊爭奪戰。不過根據《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）撰文提到，巨人隊可能不會花數億美元大約搶今井達也。

今井達也是今年季後自由市場的大咖投手之一，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）先前預測，今井達也有機會拿到一份8年2億美元（約新台幣62億元）的大約。

巴格利近日撰文提到，「根據球隊消息人士透露，由於諸多財務方面的考量，巨人隊預計不會投入九位數美元簽下今井達也，或是自由市場其他任何的頂級投手。相對地，球隊正在尋找價格更為合理的替代方案。」

巨人隊去年季後以7年1.82億美元（逾新台幣58.9億）合約網羅游擊強打阿德梅斯（Willy Adames），加上今年季中透過交易網羅強打德弗斯（Rafael Devers）。

巴格利撰文指出，巨人隊在這兩名選手投入大量資金，因此休賽季的策略將是至少簽下一名先發投手，並補強牛棚，盡量把合約限制在短期約上。

巨人隊本季例行賽打出81勝81敗排國聯西區第三，最終連4年無緣季後賽戰場。

