NBA》「字母哥」26分白搭 公鹿慘遭墊底巫師逆轉、近9戰吞8敗

公鹿「字母哥」亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天交出26分表現，K.波特（Kevin Porter Jr.）拿到全場最高30分，但公鹿末節失守，讓公鹿以126比129爆冷輸給東部墊底的巫師隊。本季曾經歷14連敗的巫師隊，近3戰拿2勝。

此戰雙方互咬比分，公鹿隊在第三節浪費最多16分的領先優勢，前三節打完公鹿以94比91領先，第四節一開始巫師打出8比3攻勢追平99平。曾是公鹿奪冠成員的巫師前鋒米德爾頓（Khris Middleton），先在末節剩下3分54秒投進追平三分，接著剩下1分21秒時跳投得手追至1分差。

米德爾頓在剩下最後52.9秒投進超前三分球，巫師後衛麥卡倫（CJ McCollum）再投進三分鎖定勝利。巫師後衛庫利巴利（Bilal Coulibaly）在剩下6.8秒抄截、發動快攻灌籃得分，不但小上加一，讓亞德托昆波在最後關頭6犯畢業。

米德爾頓。（美聯社）

巫師全隊6人得分上雙，以麥考倫28分最佳，巴格利（Marvin Bagley III）22分9籃板，惠特摩（Cam Whitmore）17分，武切維奇（Tristan Vukcevic）16分，米德爾頓15分，錢帕尼（Justin Champagnie）10分8籃板。

公鹿全隊有6人得分上雙，亞德托昆波全場17投10中拿到26分，罰球僅11投6中，還犯滿畢業。K.波特30分。過去幾年都是東部強權的公鹿，本季只打出9勝13敗成績排東部第11名，近9戰狂吞8敗。

麥卡倫。（美聯社）

